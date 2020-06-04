تحسينات جديدة في سلسلة هواتف HONOR 9X

★ ★ ★ ★ ★

تعد الهواتف الذكية الطريقة الأفضل والأسهل لالتقاط الصور للإطلالات اليومية، لكن لا يمكن توقع المستوى والجودة ذاتها من كل كاميرات الهواتف، حيث تلعب العديد من المزايا كالإضاءة والتثبيت والدقة العالية دورًا مهمًا في الحصول على النتيجة التي نسعى إليها في صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والآن أصبح بإمكاننا التقاط أجمل الإطلالات اليومية بفضل ميزات التصوير الذكية من سلسلة هواتف ( HONOR 9X ) الجديدة.

تحرص هونر دائمًا على تبني أحدث التقنيات المتطورة في صناعة الهواتف الذكية لتلبي تطلعات وتفضيلات المستخدمين، واليوم ترتقي بمستوى ابتكاراتها إلى مستويات متقدمة مع هواتف ( HONOR 9X PRO و Honor 9X Lite )، وتوفر أفضل تقنيات الجيل القادم للمستهلكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

يوفر كل من ( HONOR 9X PRO و Honor 9X Lite )، الهاتفان الأحدث في سلسلة (X) الشهيرة والمفضلة من هونر، تجربة استخدام متميزة مع ترقيات وتحسينات جديدة في تقنيات التصوير والتصميم والأداء. هذه الهواتف الذكية الأنيقة وذات التكلفة المقبولة ستقدم تجارب رائعة لمحبي الأزياء والتصوير.

لأن التصوير الفوتوغرافي أصبح جزءًا أساسيًا من تجربة استخدام الهواتف الذكية، فإن الحصول على المزايا التي تعزز إمكانية وعناصر التقاط الصور لاسيما لعشاق الموضة أصبح أمرًا في غاية الأهمية.

تحتوي سلسلة الهواتف الذكية (X) من هونر على عدد من الترقيات والإضافات الذكية التي توفر مستوى متقدمًا من التصوير الفوتوغرافي للارتقاء بكل سيناريو تصوير في كل الظروف والبيئات.

تجربة تصوير استثنائية:

يجمع مستخدمي هواتف هونر الشغف بالتصوير الفوتوغرافي، لذا تقدم سلسلة هواتف (HONOR 9X) مستشعرًا رئيسيًا استثنائيًا بدقة 48 ميجابكسل لا يمكن أن نجده سوى في الهواتف الذكية الرائدة.

تحتوي السلسلة أيضًا على العدسات الأكثر تكاملاً لتمكن المستخدم من التقاط اللحظات والذكريات الثمينة بغض النظر عن ظروف التصوير. ويوفر المستشعر الرئيسي عددًا مرتفعًا يبلغ 48 مليون وحدة بكسل، مما يوفر تفاصيل مذهلة في الصور المعقدة. وتتميز هواتف السلسلة بفتحة عدسة بحجم (f/1.8) ومستشعر بقياس نصف بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها، حيث يلتقط الإضاءة مع أدق التفاصيل لإنتاج صور واقعية مميزة ولتبدو النتيجة صوراً واضحة للغاية ودقيقة دائماً حتى عند التقريب.

تصوير فائق الدقة والوضوح حتى في الليل مع وضع خاصية التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي:

لا تفوت أجمل إطلالات المساء، فالآن يمكنك تصوير أروع اللقطات مع وضع التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي (AIS Super Night Mode 2.0) الذي يدمج الصور المختلفة بذكاء لإنتاج صورة واضحة وواقعية في البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

بخلاف الطريقة التقليدية التي تُطيل فترة التصوير، يتم تقسيم عملية التصوير الطويلة إلى لقطات قصيرة. وتساعد هذه الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على إنتاج صور مثالية حتى في الأجواء المظلمة أو المعتمة، ثم يتم اكتشاف التباينات وتصحيحها تلقائياً، لتحصل في نهاية المطاف على صور مثالية مع التوازن الأنسب في معدلات الإضاءة.

صور متعددة الأبعاد مع عدسة بعمق 2 ميجابكسل:

من خلال تقنية العمق للتعرف على المجال، ستمكنك عدسة الهاتف، بدقة 2 ميجابكسل وفتحة (f / 2.4)، من الحصول على صور متعددة الأبعاد دون عناء أو جهد لتكون النتيجة صورًا مقرَّبة بجودة الاستوديو حتى أثناء التصوير التلقائي السريع.

تصميم بسيط لإطلالتك اليومية:

يتميز هاتف ( HONOR 9X PRO ) بتصميم (Dynamic X) المتلألئ من خلال الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد في الجزء الخلفي ليكمل أناقة مظهرك اليومي البسيط. ويتوفر باللونين الأسود وهو الأنسب لمحبي المظهر الكلاسيكي والأرجواني للراغبين بإضافة لمسة ألوان زاهية إلى إطلالتهم اليومية.

يمتاز (HONOR 9X Lite ) بهيكل زجاجي مقوى من نوع (2.5D) مع تأثير عاكس، ويأتي بلونين: الأسود والأخضر، ويتميز زجاجه الخلفي بتصميم متدرج متوازي ويتألف من 15 طبقة مختلفة تحدث تأثيرًا متلألئًا رائعًا.