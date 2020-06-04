الرزاز يعلن اليوم قرارات جديدة بشأن التعامل مع كورونا

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جي بي سي نيوز:- يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرابة الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وتستند الخطة إلى مصفوفة اجراءات مرتبطة بمستوى الخطورة الصحي حيث من المنتظر أن ينتقل الأردن مع بدء تنفيذ الخطة إلى مستوى خطورة صحية جيد يسمح بفتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وستعلن التفاصيل خلال الفعالية التي يحضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي عدد من مراكز الدراسات والمراكز البحثية ومدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء مكاتب عدد من محطات التلفزة العربية ووكالات الانباء العالمية.