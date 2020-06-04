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هام للامريكيين في الاردن

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هام للامريكيين في الاردن هام للامريكيين في الاردن

جى بي سي نيوز :- وجهت السفارة الامريكية في عمان رسالة لمواطنيها في الادن .

وتاليا نص الرسالة :

في 29 أيار، أعلنت الأردنية عن استمرارية اغلاق مطار الملكة علياء الدولي في عمان امام رحلات الركاب الروتينية حتى 1 تموز 2020 على الأقل.

للحصول على معلومات حول الرحلات التجارية الخاصة إلى الولايات المتحدة، يرجى التواصل مع شركات الطيران مباشرة للاستفسار عن مواعيد الرحلات. تواصل السفارة الامريكية في عمان النظر في جميع الخيارات لدعم المواطنين الأمريكيين في الأردن مع الاخذ بعين الاعتبار أن توافر خيارات النقل المحددة قد تتغير دون إشعار.

جي بي سي نيوز

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