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ونوّه السبيعي بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تبنّت مبادرات بنّاءة، ونشاطات متنوعة لتفعيل وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يحقق التنمية المستدامة في المملكة العربية، من خلال هذه الجمعية المباركة.