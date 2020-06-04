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الأردن : 400 طن ليمون صيني تدخل المملكة على أنها أفريقي

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الأردن : 400 طن ليمون صيني تدخل المملكة على أنها أفريقي الأردن : 400 طن ليمون صيني تدخل المملكة على أنها أفريقي

جى بي سي نيوز :- يتقاذف مصدرو الخضار والفواكه الاتهامات حول “شحنة ليمون مخالفة للمواصفة الاردنية والتلاعب بشهادة منشئها التي تفيد بأنها قادمة من جنوب أفريقيا، وسط إجماع على أنها من منشأ صيني”.
وكانت وزارة الزراعة منعت استيراد اي مواد غذائية من الصين منذ بداية جائحة المستجد.
وتقول مصادر بوزارة الزراعة ان “استيراد الخضار والفواكه من الصين يعتبر أقل كلفة من معظم الدول وتحديدا ما يتعلق بالليمون الذي تشح كمياته بالاسواق الاردنية في فصل الصيف، ولأن الانتاج الاردني لا يغطي حاجة السوق” في مثل هذا الوقت.
مساعد الامين العام للتسويق والتجارة الدولية بوزارة الزراعة ايمن السلطي قال لـ”الغد” انه تم “تشكيل لجنة تحقيق بشأن الشحنة لغايات معرفة تفاصيل الشحنة ومصدرها”، مشيرا الى “أنه تم إعادة 5 برادات من شحنة الليمون، لأنها غير مستوفية للشروط الصحية”.
ووفقا للسلطي فإن “جزءا آخر من الشحنة التي قدمت للأردن عن طريق دبي كانت مستوفية للشروط وتم التأكد من شهادة المنشأ”.
وتشير مصادر المعلومات الى ان شحنة الليمون الموجودة بالأسواق بحجم 400 طن “دخلت الاردن عبر 16 برادا من دبي بسعة 25 طنا لكل براد على أنها ليمون افريقي لكنها في الحقيقة من منشأ صيني”، مشيرة الى انه “تم التلاعب بشهادة المنشأ في منطقة دبي وتم تغيير الصناديق وإعادة تعبئتها لتبدو أنها قادمة من جنوب افريقيا”.
وبينت انه يوجد حاليا 8 برادات على الحدود الاردنية من تلك الشحنة و12 برادا بين الحدين لنفس الشحنة فيما تتحفظ الوزارة في “البوندد” على عدد من الشحنة، اما الـ16 برادا التي تم ادخالها خلال شهر رمضان الماضي فمعظمها في السوق الاردني وبعضها يحفظها مستوردو الشحنة في برادات لديهم.
وكشفت المصادر عن أن الشركة المنتجة لليمون في جنوب افريقيا “وصل لها معلومات مؤكدة حول هذه الشحنة التي تم استعمال اسم الشركة، لغايات تغيير دولة المنشأ، الامر الذي دفع بها السير بمقاضاة المستورد الاردني لشحنة الليمون”.
وكشف تجار في السوق المركزي عن أن الليمون القادمة من جنوب افريقيا تكون مرتفعة نظرا لكلفة الشحنة والانتاج، فيما يباع الليمون الصيني بأقل من نصف السعر.

الغد 

جي بي سي نيوز

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