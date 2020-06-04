آبل تواصل تطوير حزمة الخدمات المستقبلية الموحدة

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يشاع أن شركة آبل تخطط منذ فترة لتقديم حزمة خدمات مستقبلية تتضمن (Apple Music) و (+Apple TV) و (+Apple News) في اشتراك واحد، ووجد تقرير جديد دليلًا على أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تعمل بالفعل على هذه الحزمة، وذلك استنادًا إلى التعليمات البرمجية للنسخة التجريبية من إصدار (iOS 13.5.5).

يذكر أن التقارير حول حزمة خدمات آبل المستقبلية ليست جديدة، إذ أشارت وكالة بلومبرغ في تقرير صادر عام 2019 إلى أن الشركة كانت تتفاوض على صفقات مع منتجي الموسيقى والناشرين لجمع هذه المحتويات معًا في اشتراك واحد.

وفي حال تم شراؤها بشكل منفصل اليوم، فإن تكلفة الحساب العائلي التشاركي لخدمات (Apple Music) و (+Apple TV) و (+Apple News) تبلغ 30 دولارًا في الشهر، وليس من الواضح نوع الخصم الذي تخطط آبل لتقديمه عندما يتم بيع الخدمات كحزمة متكاملة.

وتمتلك الشركة حاليًا أربع منتجات اشتراك رئيسية هي (Apple Music) و (+Apple News) و (+Apple TV) و (Apple Arcade)، ويكلف الاشتراك بخدمتي (Apple Music) و (+Apple News) مبلغ 9.99 دولارات شهريًا لكل منها، في حين يتم تسعير (+Apple TV) و (Apple Arcade) بسعر 4.99 دولارات شهريًا لكل منها.

ويمكن لشركة آبل من خلال الحزمة المستقبلية أن تقدم جميع خدماتها الرقمية بسعر أقل وأن تبقي المستخدمين أكثر ارتباطًا بنظامها البيئي، وبالرغم من أن المعلومات حولها توقفت منذ بعض الوقت، لكن يبدو أن آبل لا تزال تعمل على تقديم هذه الحزمة.

وتتضمن الملفات الداخلية للنسخة التجريبية من إصدار (iOS 13.5.5) إشارة إلى “عرض الحزمة” و “اشتراك الحزمة”، التي لم تكن موجودة في إصدارات (iOS) السابقة، وترتبط هذه الإشارات بنظام إدارة اشتراكات خدمات شركة آبل، مثل (+Apple News).

وبالرغم من عدم ارتباط هذه الإشارات الموجودة في التعليمات البرمجية لنظام (iOS) بشكل مباشر بمنتج معين، مثل (Apple Music)، إلا أنها توضح أن آبل لديها خطط لتقديم مجموعة خصم مع خدمات الاشتراك.

ومع ذلك، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتوفر هذه الحزمة الشاملة، وكما ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز، فقد وقعت آبل صفقات جديدة لخدمة (Apple Music) هذا العام، لكن هذه الصفقات لا تتضمن اتفاقية لربط (Apple Music) مع خدمات آبل الأخرى من خلال حزمة.