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نوكيا تطلق تلفازها الذكي الثاني بقياس 43 إنشًا

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نوكيا تطلق تلفازها الذكي الثاني بقياس 43 إنشًا نوكيا تطلق تلفازها الذكي الثاني بقياس 43 إنشًا

أعلنت شركة نوكيا اليوم عن تلفاز ذكي جديد Nokia Smart TV بقياس 43 إنشًا في السوق الهندية، ويعمل التلفاز بنظام (أندرويد باي) Android Pie، ولديه وحدة معالجة مركزية رباعية النوى بتردد 1 جيجاهيرتز، ويحتوي التلفاز الذكي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2.25 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

وبالرغم من أن نوكيا ليست علامة تجارية مرتبطة بأجهزة التلفاز الذكية، إلا أنها رخصت علامتها التجارية لمنصة (Flipkart) من أجل إطلاق أجهزة تلفازات ذكية تحمل علامة نوكيا في الهند.

ويتميز تلفاز نوكيا الذكي بقياس 43 إنشًا بشاشة من نوع (LED) مع دقة 4K UHD، وهي داعمة للسطوع بكثافة 300 شمعة في المتر المربع مع زاوية مشاهدة 178 درجة، وتحتوي الشاشة على حافات رفيعة في الجوانب العلوية واليسرى واليمنى، وتدعم تقنية (Dolby Vision) و (HDR10) و (MEMC).

وفيما يتعلق بالصوت، فإن Nokia Smart TV يحتوي على مكبرات صوت مدمجة بقدرة 24 واط، ويأتي مزودًا بتحسينات صوت (JBL) للجهير العميق والنغمات الصوتية، ومع ذلك، فإن التلفاز يأتي أيضًا مع (Dolby Audio) و (DTS TruSurround) لتعزيز تجربة المشاهدة الشاملة.

وبالنظر إلى أنه منصة (Android TV)، فمن الممكن تنزيل التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي، كما أنه يدعم تطبيقات بث الفيديو الشهيرة، مثل يوتيوب ونيتفليكس، التي لديها مفاتيح اختصار مخصصة على جهاز التحكم عن بعد في التلفاز مع مفتاح لمساعد جوجل الصوتي (Google Assistant).

ويحتوي تلفاز نوكيا الذكي أيضًا على ميزة (كروم كاست) Chromecast بشكل مدمج، مما يعني إمكانية بث المحتوى من الهاتف الذكي إلى التلفاز، ويتميز Nokia Smart TV الجديد بدعمه للإصدار الخامس من تقنية البلوتوث والشبكة اللاسلكية بتردد 2.4 جيجاهيرتز فقط، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ HDMI ومنفذين USB ومنفذ إيثرنت واحد.

ويبلغ سعر التلفاز الذكي الجديد نحو 425 دولارًا أمريكيًا، وسيطرح للبيع في الهند بدءًا من 8 يونيو من خلال منصة التجارة الإلكترونية (فليبكارت) Flipkart.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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