أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

جاك دورسي يمنح 3 ملايين دولار لمنظمة اعرف حقوقك

Print
جاك دورسي يمنح 3 ملايين دولار لمنظمة اعرف حقوقك جاك دورسي يمنح 3 ملايين دولار لمنظمة اعرف حقوقك

أعلن (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن

بمبلغ 3 ملايين دولار لمنظمة “اعرف حقوقك” Know Your Rights، التي أسسها اللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) والناشط في مجال الحقوق المدنية (كولين كايبرنيك) Colin Kaepernick.

وتهدف المنظمة إلى العمل على تثقيف وتمكين وتعبئة الجيل القادم من قادة التغيير إلى جانب تعزيز تحرر ورفاهية مجتمعات السود، وقد أدارت معسكرات في أتلانتا وبالتيمور ونيو أورليانز وشيكاغو ونيويورك وميامي وأوكلاند.

ويعد جاك دورسي أحدث مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا يقدم تبرعات للمنظمات المناهضة للعنصرية في أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وواجه دورسي انتقادات عديدة من الرئيس الأمريكي دونالد والمحافظين اليمينيين بسبب وضع تويتر لتحذير على تغريدة لترامب لأول مرة، وقالت المنصة: إن تغريدة ترامب، التي قالت: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”، انتهكت سياساتها بشأن تمجيد العنف.

وتقوم منظمة كولين كايبرنيك بتوعية الشباب بحقوقهم، واشتهر كايبرنيك أثناء اللعب مع فريق (San Francisco 49ers) بأنه ركع جاثيًا خلال عزف النشيد الوطني احتجاجًا على عمليات القتل التي ترتكبها الشرطة ضد السود، وانتقد اتحاد كرة القدم الأميركي والعديد من المحافظين هذه البادرة، قائلين: إنها تقلل من احترام الجنود.

وذكر دورسي أن المنحة تساعد في تعزيز تحرر ورفاهية مجتمعات السود من خلال التعليم والتمكين الذاتي والتعبئة الجماعية لصعود الجيل القادم من قادة التغيير.

وينضم دورسي إلى شركات التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين الآخرين الذين يقدمون تبرعات للمنظمات في أعقاب مقتل جورج فلويد، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، (سوندار بيتشاي) Sundar Pichai: إن الشركة ستقدم 12 مليون دولار لتمويل مجموعات الحقوق المدنية، إلى جانب تبرع منصة يوتيوب بمبلغ مليون دولار.

ومن بين عمالقة التكنولوجيا الآخرين الذين تبرعوا لحركات الحقوق المدنية هذا الأسبوع شركة آبل بمبلغ غير محدد، وشركة فيريزون بمبلغ 10 ملايين دولار، ومنصة تيك توك بمبلغ 4 ملايين دولار، وشركة إنتل بمبلغ مليون دولار، ومنصة فيسبوك بمبلغ 10 ملايين دولار، وذلك بالرغم من رفض مارك زوكربيرج إزالة مشاركة ترامب حول الاحتجاجات التي وصفتها تويتر بأنها تمجد العنف.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات

ترامب يسحب الحرس الوطني من واشنطن والمظاهرات تتواصل

ترامب يسحب الحرس الوطني من واشنطن والمظاهرات تتواصل

ترامب.. ما سر سحب قوات أمريكية من ألمانيا؟

ترامب.. ما سر سحب قوات أمريكية من ألمانيا؟

مقتل جورج فلويد: هل يستخدم ترامب الجيش لتحقيق مكاسب سياسية؟ | نقطة حوار

مقتل جورج فلويد: هل يستخدم ترامب الجيش لتحقيق مكاسب سياسية؟ | نقطة حوار

شبكة عيون الإخبارية