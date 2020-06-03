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مايكروسوفت تبدأ في تثبيت متصفح Edge تلقائيًا عبر تحديث ويندوز 10

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مايكروسوفت تبدأ في تثبيت متصفح Edge تلقائيًا عبر تحديث ويندوز 10 مايكروسوفت تبدأ في تثبيت متصفح Edge تلقائيًا عبر تحديث ويندوز 10

بدأت شركة مايكروسوفت في إطلاق متصفح الويب الجديد كليًا (إيدج) Edge عبر تحديثات نظام ويندوز 10، وذلك بهدف تسهيل حصول المستخدمين على المتصفح الذي تُعوِّل عليه الشركة كثيرًا.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت المتصفح المبني على متصفح (كروميوم) Chromium من جوجل – وهو المتصفح ذاته الذي تُبنى عليه متصفحات شهيرة، أبرزها متصفح كروم من جوجل – في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ولكن منذئذ كان على المستخدمين تنزيله منفصلًا.

والآن ذكرت مايكروسوفت في مقالة دعم أن (إيدج) الجديد أصبح متاحًا عبر تحديثات ويندوز 10، مما يعني أنه سيُنزَّل قريبًا في أكثر من مليار حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10. ويبدو أن المتصفح سيُثبَّت تلقائيًا من خلال تحديث ويندوز في الإصدار 1803 وما بعده. ويشمل ذلك الغالبية العظمى من إصدارات ويندوز 10 المدعومة حاليًا.

وتعمل مايكروسوفت في الأشهر الأخيرة على تحسين تجربة (إيدج) بصورة تدريجية، بما في ذلك القدرة على مزامنة الامتدادات. والآن يُنتظر أن تدعم مزامنة السجل وعلامات التبويب، وقد وعدت الشركة بدعم ذلك خلال فصل الصيف المقبل.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لجلب علامات تبويب رأسية، وميزة جديدة للبحث في الشريط الجانبي، والتكامل مع (بينترست) Pinterest في الأشهر القادمة. وتعمل مايكروسوفت أيضًا مع جوجل لتحسين دعم المدقق الإملائي والتمرير، وتعمل أيضًا على تحسين دعم (تطبيقات الويب التقدمية) PWA في إيدج.

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