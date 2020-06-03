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في تطور خطير... مدير الصحة بمحافظة ذي قار يستقيل تحت تهديد المتظاهرين ()

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر مدير الصحة في مكتبه وهو محاط بعدد من المتظاهرين، وهو في صدد كتابة طلب استقالته من المنصب.

هذا وأعربت وزارة الصحة عن استنكارها لما وصفته بـ"الاعتداء الصارخ" الذي وقع في دائرة صحة ذي قار.  

وقالت الوزارة في بيان "وزارة الصحة والبيئة تستنكر وتدين الاعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها".

  

وأكدت الوزارة، أن "باب الشكوى على أي مؤسسة أو موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية، التي كفلتها التشريعات الدستورية، وأن مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلبا على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها، خصوصا في هذه الاوقات العصيبة حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة كورونا منذ أشهر وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين".

وطالبت الوزارة الجهات المعنية كافة، "بحماية مؤسساتها ومنتسبيها وأن يحاسب المخالفون وفق القانون وأن يكون دعم المؤسسات الصحية وأبطال الجيش الأبيض أولوية الجميع". 

SputnikNews

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