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وأكدت الوزارة في تقريرها تلقي 1023 اتصال هاتفي، كما تم فتح 643 تذكرة بلاغ وإحالتها إلى فروع وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة لمعالجتها تحت إشراف فريق المركز، مشيرة إلى الإجابة عن 383 استفسار آخرين.

وجاءت البلاغات خلال اليوم الأول لعودة إقامة صلاة الجماعة في المساجد السعودية، حيث أوضح التقرير أن أغلب البلاغات كانت حول رصد بعض التجاوزات منها الازدحام، وعدم التباعد، وعدم لبس الكمامات، وطلب توفير معقمات، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم التزام البعض بمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، كما شملت عددًا من الطلبات منها إقامة صلاة الجمعة بمسجد غير جامع، وعدد من الاقتراحات العامة بخصوص الاحترازات الوقائية.

كما أكدت الوزارة على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي تقصير، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.