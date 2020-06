★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، قوات انفاذ القانون بتطهير المنطقة المُحيطة بالبيت الأبيض من المتظاهرين، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع، والقنابل اليدوية لتفريق الحشود التي تقوم باحتجاجات مُستمرة لليوم التاسع على التوالي تنديدًا بعنف الشرطة تجاه أصحاب البشرة السوداء بعد مقتل جورج فلويد، أمريكي من أصول أفريقية، على يد شرطي فُصل من عمله بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن السحر انقلب على الساحر، فعندما وقف ترامب أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية التاريخية، وصورته الكاميرات وهو يرفع الكتاب المقدس أمام الكنيسة، وهو ما أدانه رجال دين أمريكيون بروتستانتينيون وكاثوليك.

رفض كبير الأساقفة، ويلتون جريجوري، وهو أكبر زعيم ديني كاثوليكي في واشنطن، تصرفات الرئيس الأمريكي وأدان طلبه بابعاد المتظاهرين بالعنف، وقال في بيان أمس الثلاثاء: "البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية لما يقرب من 40 عاما، ما كان "ليتغاضى عن استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل الردع لإسكات (المحتجين) أو تفريقهم أو ترويعهم من أجل صورة أمام مكان للعبادة والسلام".

انتقد الأسقف مايكل كوري، رئيس المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية، ترامب لاستخدامه الكنيسة والكتاب المقدس لغايات حزبية.

ومع استمرار الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي، وبصرف النظر عن الاستخدام المُشين للقوة ضد المواطنين لضمان التقاط صورة، قالت الجارديان إن ترامب ظهر في الصور ويحمل الكتاب مقلوبًا، كما لو أنه لم يمسك واحدًا من قبل.

فيما قال جو بايدن، مُنافس ترامب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المُقبلة، في خطابه صباح اليوم: "اتمنى فقط أن يفتحه (الكتاب المقدس) من حين لآخر".

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي تكشف عن عدم دراية الرئيس الأمريكي بمحتويات الكتاب المقدس. بالعودة إلى عام 2015، لفتت الجارديان إلى أنه خلال الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة السابقة قال ترامب إن الكتاب المقدس هو كتابه المفضل، وسأل حشد انتخابي في ميشيجان عن عدد الأشخاص الذين قرأوا كتابه "The Art of the Deal"، وتابع: "هذا كتابي المفضل الثاني على الإطلاق، هل تعلمون ما هو كتابي الأول؟ الكتاب المقدس! لا شيء يفوق الكتاب المقدس".

حسب الصحيفة البريطانية، فإنه استخدم هذه العبارة أكثر من مرة خلال الحملة الانتخابية، وقال في إحدى المرات: "بقدر ما أحب كتابي، إلا أن مقدار حبي للكتاب المقدس لا يُقارن بأي شيء آخر".

لم يمض وقت طويل على ذلك، حتى سُئل ترامب خلال مقابلة مع شبكة بلومبرج عن الفصل أو المقطع المفضل له في الكتاب المقدس، ولكنه اعترض ورفض الإجابة، وأرجع الأمر إلى أنه "شخصي للغاية، ولا يريد الخوض في التفاصيل".

وعندما سأله المحاور إذا كان يفضل النسخة الجديدة أو القديمة من الكتاب المقدس، أجاب: "اعتقد أنهما متساويان، كلاهما مُذهل".

قبل بضعة أشهر، كرر ترامب نفس العبارة من الكتاب المقدس وقالها أكثر من مرة خلال المقابلات الإذاعية.

اقتبس ترامب، حسب الجارديان، بعض العبارات التي تخدم مصالحه وتبرر بعض قراراته لاسيما لدى اليهود، مع ذلك قال ترامب، في تغريدة ينتقد فيها السيناتور الجمهوري ميت رومني، وأثناء التصويت على إجراءات إقالته، "إنه لا يحب الأشخاص الذين يستخدمون عقيدتهم كمبرر لفعل بعض الأمور التي يعرفون أنها خطأ".

في عام 2016، حصل الرئيس الأمريكي على 81 % من أصوات المسيحيين البيض الإنجليين.