iPad Air 4 يأتي بشاشة بقياس 11 إنشًا ومنفذ USB-C

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أفاد تقرير جديد من مدونة سلسلة التوريد اليابانية (Mac Otakara) أن جهاز (iPad Air 4) القادم سيحتوي على منفذ (USB-C) بدلًا من منفذ (Lightning)، بحيث ستكون هذه المرة الأولى التي تعمد فيها شركة آبل إلى تبديل منفذ (Lightning) بمنفذ (USB-C) في تشكيلة آيباد خارج (iPad Pro).

وانتقلت آبل إلى منفذ (USB-C) لنماذجها من (iPad Pro) في 2018، لكن أجهزة آيباد الأخرى استمرت في استخدام منفذ (Lightning) لأغراض الشحن.

ويقول التقرير، الذي يستشهد بمصادر سلسلة التوريد الصينية: إن الجيل الرابع من (iPad Air) سيعتمد منفذ (USB-C)، في حين أن حاسب (iPad mini) القادم بقياس 8.5 إنشات سوف يحافظ على منفذ (Lightning) لجيل آخر.

وعلاوة على ذلك، تقول مدونة (Mac Otakara): إن الجيل الرابع من (iPad Air) قد يتم تطويره استنادًا إلى (iPad Pro) بقياس 11 إنشًا، وبالرغم من أن التفاصيل الحالية غير واضحة إلى حد ما، لكن ذلك قد يعني أن الجيل القادم من (iPad Air) يتميز بحافات أصغر مع شاشة أكبر ومنفذ (USB-C).

وبالنظر إلى أن شركة آبل قد طورت الجيل الثالث من (iPad Air) استنادًا إلى (iPad Pro) بقياس 10.5 إنشات، فقد يتم تطوير الجيل الرابع من (iPad Air) استنادًا إلى (iPad Pro) بقياس 11 إنشًا، إلى جانب تقليل ميزات الكاميرا الخلفية.

وأفاد في الشهر الماضي محلل آبل الموثوق، (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، أن آبل ستطلق جهاز آيباد جديد بقياس 10.8 إنشات خلال النصف الثاني من عام 2020 متبوعًا بجهاز (iPad mini) بقياس 9 إنشات خلال النصف الأول من عام 2021، على أن يكون السعر المناسب والرقاقات السريعة هي نقاط بيع أجهزة آيباد هذه، تمامًا مثل (iPhone SE) الجديد.

ومن الممكن أن يستخدم (iPad Air) الجديد أيضًا ميزة التعرف على الوجه (Face ID) للمصادقة، وذلك بالرغم من وجود شائعات سابقة حول تضمن (iPad Air) لميزة (Touch ID) المدمجة تحت الشاشة.

ورسمت تقارير سلسلة التوريد الأخيرة صورة مربكة لمجموعة آيباد من آبل، إذ تقدم الشركة حاليًا: