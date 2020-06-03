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تسلم النظام السوري دفعة من مقاتلات "ميغ-29"

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روسيا تسلم النظام السوري دفعة من مقاتلات "ميغ-29" تسلم النظام السوري دفعة من مقاتلات "ميغ-29"

جي بي سي نيوز :- أعلن النظام السوري عبر وكالته الرسمية "سانا"، الأحد، تسلمه دفعة جديدة من مقاتلات "ميغ-29" الروسية الصنع.

وأوردت "سانا"، أن الدفعة الجديدة هي الثانية من المقاتلات من النوع ذاته، وأنها ستبدأ بداية حزيران/ يونيو المقبل مهامها ضمن سلاح الجو للنظام السوري.

ولم تتحدث وكالة الأنباء أو وزارة دفاع النظام السوري عن عدد الطائرات أو طرازها.

وتعد المصدر الرئيس لواردات النظام السوري العسكرية، خاصة بعد فرض عقوبات دولية نصت على منع تصدير السلاح لسوريا، إضافة إلى أنها الحليف الرئيس للأسد منذ 2015.

وبدأ العمل على تصنيع طائرات "ميغ-29" منذ العام 1974، لتعمل من المطارات البدائية في الخطوط الأمامية للحرب الباردة، على حساب خفض تطوير "سوخوي29 إس" الثقيلة.

ومشروع تصنيع "ميغ-29" كان موازيا لتصنيع طائرات "F-16" و"F-15" الأمريكية.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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