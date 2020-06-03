BBC تطلق الإصدار التجريبي الأول من مساعدها الصوتي Beeb

★ ★ ★ ★ ★

أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) BBC الإصدار التجريبي الأول من مساعدها الصوتي المسمى (Beeb) لمجموعة مختارة من المتبنين الأوائل المتمثلين بأعضاء برنامج (Windows Insider) الموجودين في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور عشرة أشهر من الحديث لأول مرة عن هذا المساعد الصوتي الذي يستخدم تقنية مايكروسوفت (Azure AI).

وأفاد تقرير صادر عن صحيفة الجارديان البريطانية في شهر أغسطس 2019 بأن هيئة الإذاعة البريطانية تطوير مساعدها الصوتي (Beeb) لمنافسة أليكسا من أمازون مع تعهد بأن يفهم اللهجات البريطانية، بحيث يمكن للمساعد التفاعل مع مجموعة خدمات الراديو والتليفزيون والتحكم فيها.

ووفقًا لتصريحات (غرايس بوسوود) Grace Boswood، مديرة العمليات في (BBC) للتصميم والهندسة، فإن فكرة الإصدار التجريبي المحدود تتمحور حول حث المستخدمين على تجربة الميزات المختلفة ضمن الإصدار التجريبي المبكر، إلى جانب منح (BBC) مجموعة كبيرة من بيانات الاستخدام التي يمكن أن تساعدها على مواصلة تدريب (Beeb) بشكل أكبر، قبل الإصدار الأوسع.

ويحتاج الأشخاص المهتمون بتجربة الإصدار التجريبي المبكر في المملكة المتحدة إلى التقدم بطلب للإنضمام إلى برنامج (Windows Insider)، بحيث يجب استخدام أحدث إصدار من ويندوز 10 ومن ثم تنزيل تطبيق (Beeb BETA) من متجر تطبيقات ويندوز.

وتبني هيئة الإذاعة البريطانية مساعدها الخاص لزيادة الاستقلالية، وتأمل أن يكون المساعد الصوتي بمثابة خدمة أفضل لعدد أكبر من الناس.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: “يعطي المساعد (BBC) القدرة على بناء وتطوير خدمات مثل هذه، بالإضافة إلى حرية تجربة البرامج والميزات والتجارب الجديدة دون إذن شخص آخر لبناءها بطريقة معينة، كما يتيح لنا أيضًا أن نكون أكثر طموحًا في المحتوى والميزات التي يمكن للمستمعين الاستمتاع بها”.

ويمكن للإصدار التجريبي الوصول إلى راديو بي بي سي والموسيقى والبودكاست والأخبار والطقس والرد على بعض الاستفسارات بإجابات فريدة تعتمد على برامج بي بي سي، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: إن الميزات الجديدة ستضاف في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتهيمن أمازون وجوجل وآبل ومايكروسوفت على سوق الصوت التفاعلي اليوم، ويتطلب إنشاء خدمة لأي مساعد صوتي منهم تخصيصات محددة، كما تتطلب التغييرات الصغيرة موافقات من مالكي المنصات.