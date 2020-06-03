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إطلاق تطبيق Zigazoo ليكون “تيك توك الأطفال”

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أطلق (زاك رينجلستاين) الذي طور سابقًا خدمة موجهة للمدارس تطبيقًا جديدًا قال: إنه سيكون “تيك توك الأطفال”، ويحمل التطبيق الجديد اسم (زيجازوو) Zigazoo.

وكان رينجليستاين قد أسس سابقًا شركة (يوكلاس) UClass التي توفر لموظفي المناطق، والمدارس، والمنظمات خدمة تخزين الملفات ووضع علامة عليها، وتنظيمها، ومشاركتها، والبحث فيها، وعرضها، وتنزيلها.

ولأنه خشي على أطفاله من الإفراط في استخدام الشاشات إبَّان إغلاق المدارس بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، أطلق رينجليستاين تطبيقه الجديد (زيجازوو) الذي يحول وقت الشاشة إلى وقت للتعلم والترفيه في الوقت ذاته.

مطور يُطلق تطبيق Zigazoo ليكون “تيك توك الأطفال” الجديد

مطور يُطلق تطبيق Zigazoo ليكون “تيك توك الأطفال” الجديد

ويتوفر تطبيق (زيجازوو) مجانًا للأطفال، وفيه يمكنهم الإجابة على التمارين التي تُقدَّم بشكل مقاطع قصيرة عن طريق الفيديو، ومشاركة الإجابات مع الأصدقاء. وتتراوح التمارين من كيفية إنشاء بركان باستخدام صودا الخَبز إلى صنع الكسور الرياضية من الطعام، ويستهدف التطبيق الأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة الإعدادية.

ولضمان خصوصية التطبيق، يقول رينجلستاين: إنه يتعين على الآباء أن يكونوا المستخدمين الأساسيين للتطبيق، ويجب على المستخدمين قبول طلبات صداقة من أجل رؤية المحتوى الخاص بهم، وهي خطوة يرى مطور التطبيق أنها مفتاح لتجنب المسيئين، أو التسلط المحتمل.

وكان رينجلستاين قد بدأ اختبار التطبيق مع أطفاله، وقال: إن النتائج كان مُبشرة للغاية. وقد جعلته عملية الاختبار يدرك أن الأطفال يحبون إنشاء مقاطع فيديو أطول ومشاهدة مقاطع فيديو أصغر.

وفي شهر واحد فقط، أصبح تطبيق (زيجازوو) يحتوي أكثر من 100,000 مقطع فيديو. ومع توجه المعلمين إلى تطبيق (تيك توك) لإنشاء دروس قصيرة للطلاب، يسعى رينجلستاين إلى جعل تطبيقه البديل الآمن للأطفال، خاصةً أنه؛ على عكس (تيك توك) الذي يوجد فيه شاشة رئيسية تعرض محتوى من مختلف المستخدمين ويمكن للمستخدمين متابعة أي شخص، فإن (زيجازوو) يفرض على الأطفال قبول طلبات الصداقة ليتمكنوا من التفاعل مع الآخرين، وذلك على غرار فيسبوك.

ويعتزم رينجلستاين إطلاق (قنوات زيجازوو) Zigazoo Channles خلال فصل الصيف المقبل بالتعاون مع مجموعة مختارة من كبرى شركات الأطفال الترفيهية، والإذاعات، والمتاحف، والمكتبات، وحدائق الحيوانات، ومؤثري شبكات التواصل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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