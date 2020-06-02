قبرص تسلم رجلا متهما بغسل أموال لحزب الله إلى أمريكا

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جي بي سي نيوز:- صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في أيلول/سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وتُفيد وثائق طلب التسليم بأنّ الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو).

وقالت المحكمة إنّ المشتبه به - بصفته عضواً في حزب الله الشيعي اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة - تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.

واعتُقل دياب في آذار/ مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أميركيّة بحقّه.

وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

الشهر الماضي، قالت وزارة الداخلية الألمانية، إنها حظرت حزب الله اللبناني على أراضيها، وصنفتها منظمة إرهابية.

ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا؛ لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الحزب.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وأضاف متحدث باسم الوزارة على "تويتر": "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

وقال مصدر في الشرطة الألمانية لـ"سي أن أن" أنه جرى تفتيش مواقع منها مساجد ومراكز ثقافية في برلين وبريمان وغيرها، بالإضافة على منازل لأعضاء ومستشارين بالحزب.