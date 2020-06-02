الاردن : خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قال موجز صادر من رئاسة الوزراء ان الحكومة ستعلن خلال الأيّام القليلة المقبلة عن المنهجيّة العلميّة التي تعتمدها لاتخاذ إجراءاتها المتعلّقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، والتي تتضمّن خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها، وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة، وأهميّة القطاعات وأولويّتها.

و تؤكد الحكومة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة للوقاية من فيروس كورونا، في ظلّ التوسّع بفتح القطاعات. وتهيب بالجميع ضرورة تحمّل مسؤوليّاتهم للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والسيطرة عليه، في ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا في المنطقة والعالم.