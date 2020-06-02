الاردن يسجل 7 اصابات بفايروس كورونا

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة اليوم (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جاءت على النحو الآتي:

- (6) حالات لأردنيين قادميـن من الخارج يخضعون للحجر في الفنادق المخصّصة: (3) من الإمارات العربيّة المتّحدة، و(2) من جمهوريّة مصر، و(1) من تركيا.

- حالة من الكوادر العاملة في أحد فنادق الحجر.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (746) حالة.

- سُجِّلت أيضاً (13) حالة شفاء لهذا اليوم: (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

- تمّ إجراء (5070) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (193060) فحصاً.