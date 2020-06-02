تسريب التصميم والمواصفات الرسمية لهاتف Reno4 Pro المرتقب من أوبو

★ ★ ★ ★ ★

تستعد شركة أوبو لإطلاق هواتف سلسلة (رينو4) Reno4 التي تشمل هاتفي (رينو4) Reno4 و(رينو4 برو) Reno4 Pro في 5 حزيران/ يونيو الجاري، وقد نُشر حتى الآن العديد من التسريبات المتعلقة بالسلسلة، والآن أُدرج هاتف (رينو4 برو) في موقع التجارة الإلكترونية الصيني JD.com.

وكشف الموقع عن تصميم الهاتف بشكل كامل، كما أكد بعض المواصفات التي سُرِّبت في السابق، مثل أن الشاشة ستكون من نوع AMOLED وبقياس 6.55 بوصات مع معدل تحديث قدره 90 هرتز، وسيكون هناك ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، سيكون هناك ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 13 ميجابكسل للثانية، وبدقة 12 ميجابكسل للثالثة. وسيقدم (رينو4 برو) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويُتوقع أن يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم ColorOS 7 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وبالإضافة إلى ما سُرِّب في موقع JD.com، فقد أكدت شركة أوبو عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أن الهاتفين سيدعمان تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط، التي تسمح بشحن الهاتف لمدة تكفي للعمل 4 ساعات بمجرد وصله بالشاحن لـ 5 دقائق فقط، وسيُشحن تمامًا في غضون 30 دقيقة فقط.