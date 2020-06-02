أردنيون يطالبون الرزاز ببلاغ حكومي يخفض ايجارات المنازل والمحلات الى النصف

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جى بي سي نيوز :- تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن مطالب للمواطنين بشكل عام ردا على بلاغ الحكومة المتعلق بتخفيض الرواتب والذي صدر امس الأحد .

فقد طالب المعلقون وبشكل مكثف من الحكومة ان تصدر بلاغا آخر يوازي مصالح اصحاب المهن ويجعل العامل الفقير والموظف على قدم المساواة مع اصحاب المهن التي جاء البلاغ الحكومي لمصلحتهم .

وابرز ما تم رصده حتى الان هو مطالبة الحكومة باصدار بلاغ بتخفيض اجارات البيوت والمحلات التجارية الى النصف وهو مطلب شعبي بات ملحا خاصة بعد تكدس الالاف من الشباب في صفوف البطالة بسبب كورونا .

هل يتوقع الاردنيون بلاغا حكوميا يأخذ هذا المعنى ومن زوايا مختلفة .

الجواب في علم الغيب وعند الرزاز ..