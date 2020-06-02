أخبار عاجلة

اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا -
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت -
اليوم - "هيئة الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم الأهلي الاسبق -
ملعب ONTime - لقاء مع كابتن "محمد حلمي" في ضيافة أحمد شوبير بتاريخ 3/6/2020 اللقاء كامل -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم النادي الاهلي السابق -
ملعب ONTime - فقرة "لقطة وتعليق" مع محمد حلمي -
لاعبين رشحهم محمد حلمي للانضمام للزمالك منذ 12 سنة .. تعرف على أبرزهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أردنيون يطالبون الرزاز ببلاغ حكومي يخفض ايجارات المنازل والمحلات الى النصف

Print
أردنيون يطالبون الرزاز ببلاغ حكومي يخفض ايجارات المنازل والمحلات الى النصف أردنيون يطالبون الرزاز ببلاغ حكومي يخفض ايجارات المنازل والمحلات الى النصف

جى بي سي نيوز :- تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن مطالب للمواطنين بشكل عام ردا على بلاغ المتعلق بتخفيض الرواتب والذي صدر امس الأحد . 

فقد طالب المعلقون وبشكل مكثف من الحكومة ان تصدر بلاغا آخر يوازي مصالح اصحاب المهن ويجعل العامل الفقير والموظف على قدم المساواة مع اصحاب المهن التي جاء البلاغ الحكومي لمصلحتهم . 

وابرز ما تم رصده حتى الان هو مطالبة الحكومة باصدار بلاغ بتخفيض اجارات البيوت والمحلات التجارية الى النصف وهو مطلب شعبي بات ملحا خاصة بعد تكدس الالاف من الشباب في صفوف البطالة بسبب كورونا . 

هل يتوقع الاردنيون بلاغا حكوميا يأخذ هذا المعنى ومن زوايا مختلفة .

الجواب في علم الغيب وعند الرزاز .. 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تؤجل إعلان موقف قرارات عودة النشاط الرياضي وفتح المساجد | #من_مصر

الحكومة تؤجل إعلان موقف قرارات عودة النشاط الرياضي وفتح المساجد | #من_مصر

مساء dmc - رئيس الوزراء يترأس إجتماع الحكومة ووزيرة الصحة: المدن الساحلية أقل أعداد الإصابة بكورونا

مساء dmc - رئيس الوزراء يترأس إجتماع الحكومة ووزيرة الصحة: المدن الساحلية أقل أعداد الإصابة بكورونا

اليوم - الحكومة توجه 2.9 مليار جنيه استثمارات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

اليوم - الحكومة توجه 2.9 مليار جنيه استثمارات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

نشرة أخبار اليوم السابع: الحكومة تدرس فتح المساجد فى مصر.. والأهلى يطمئن على أحمد فتحى بسبب كورونا

نشرة أخبار اليوم السابع: الحكومة تدرس فتح المساجد فى مصر.. والأهلى يطمئن على أحمد فتحى بسبب كورونا

شبكة عيون الإخبارية