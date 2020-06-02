"أسبوع الإعلان العالمي" و "أومنيس ميديا" يكشفان عن تحالفهما في الإمارات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة - 2 يونيو 2020:



كشف "أسبوع الإعلان العالمي"، الحدث الأول والأضخم في عالم التسويق والعلامة التجارية والإعلان والتكنولوجيا على مستوى العالم، عن أول خططه التوسعية لمرحلة ما بعد وباء فيروس كورونا بالشراكة مع "أومنيس ميديا"، المنصة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتضمن الأجندة السنوية للتحالف العالمي الجديد محتوى نوعياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى فعاليات أسبوع الإعلان المتواصلة على مدار العام، والتي تضم نسخة جديدة من برنامج "العقول النيرة" تركز على المنطقة؛ بالإضافة إلى محتوى مخصص لقيادة الفكر عبر منصة التعلم المبتكرة (AWLEARN)؛ وكذلك دمج محتوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أجندة أسبوع الإعلان لخريف 2020؛ ونسخة جديدة من أسبوع الإعلان يتم إطلاقها بالتزامن مع إكسبو دبي 2021، الذي ستنطلق فعالياته في 1 أكتوبر 2021 وتنتهي في 31 مارس 2022.

وبهذه المناسبة، قال اللورد ماثيو شيكنر، الرئيس التنفيذي لأسبوع الإعلان العالمي: "نسعى من خلال هذا التحالف مع أومنيس ميديا إلى توسيع نطاق تواجدنا العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليشمل ثلاثة مجالات رئيسية، وهي المحتوى السنوي الدائم، والتطوير المهني المستمر والتجربة الحية؛ ونتطلع إلى جلب المعرفة إلى المنطقة وتصدير ما تقدمه هذه المنطقة المبتكرة بشكل مثير إلى العالم، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ ببناء الجسور المعرفية ومشاركة الأفكار الرائدة وأفضل الممارسات، ويسعدنا العمل مع أومنيس ميديا وغيرها من اللاعبين الرئيسيين الآخرين في الإمارات لتحقيق هذه الغاية السامية".

وأشار شيكنر إلى أن أجندة فعاليات أسبوع الإعلان في نسخته للعام 2021، ستشمل إلى جانب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا من نيويورك ولندن وطوكيو ومكسيكو سيتي وسيدني وجوهانسبرغ، وأضاف: "ننظر إلى معرض إكسبو باعتباره حدثاً دولياً جامعاً وملتقى هاماً لفلسفتين وثيقتيّن، حيث يهدف معرض إكسبو عبر منصته العالمية إلى خلق عالم أفضل والنهوض بقطاع الأعمال، وهي الغاية التي لطالما سعينا إليها وسنعمل على تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جهته قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا: "إننا سعداء للعمل جنباً إلى جنب مع أسبوع الإعلان العالمي، الحدث الأضخم لمحترفي الإعلان والتسويق والتكنولوجيا، ونفخر كذلك بأن تكون شركتنا شريكاً في تنظيم هذا الحدث البارز في الإمارات والتواجد على مدار العام عبر الفعاليات الدائمة لأسبوع الإعلان العالمي، والتي تشمل عرض مختلف الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على مستجدات وتطورات قطاع الأعمال في المنطقة، وتعزيز التواصل المباشر مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذه القطاعات الحيوية".

جدير بالذكر أن التحضيرات التي سبقت الإعلان عن هذا التحالف قد بدأت منذ عدة سنوات، وشملت مشاركة وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبوع الإعلان الأوروبي في لندن في عام 2018. ووقع الاختيار على الإمارات دون غيرها من دول المنطقة لما تتميز به من جهوزية تامة على صعيد البنية التحتية وبيئة الأعمال التقدمية، فضلا عن التزامها الراسخ على مدى سنوات طويلة بتشجيع الابتكار. وأضاف الذيب أن أكثر ما يميز الحدث هو تزامنه مع تنظيم معرض اكسبو 2021 الذي يستضيف أبرز العلامات التجارية في العالم، إلى جانب نخبة من أشهر قادة التسويق والإعلام والتكنولوجيا ليشكل أكبر تجمع للمبدعين حول العالم، وهو ما يجعله فرصة حقيقية للمساعدة في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة.

حول أسبوع الإعلان:

أسبوع الإعلان هو منصة عالمية تعليمية وتفاعلية للمهتمين بعالم الدعاية والتسويق والعلامة التجارية والابتكار والإعلام والمتخصصين في التكنولوجيا. أُطلق أسبوع الإعلان لأول مرة في عام 2004، وظل ينمو منذ ذلك الحين ليصبح الحدث الأول والأضخم بين الشركات في مدينة نيويورك، التي كانت بوابته الأولى لتعزيز حضوره العالمي عبر خمسة أحداث عالمية إضافية هي: أسبوع الإعلان الأوروبي (لندن)؛ أسبوع الإعلان الآسيوي (طوكيو)؛ أسبوع الإعلان لمنطقة المحيط الهادئ (سيدني)؛ أسبوع الإعلان الأفريقي (جوهانسبرغ)؛ وأسبوع الإعلان لمنطقة أمريكا اللاتينية (مكسيكو سيتي). قام أسبوع الإعلان أيضًا بإضافة تجربة البث المباشر إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عبر منصاته الرقمية AW360 وAWLEARN التي تبث فعاليات الأسبوع على مدار العام.

حول أومنيس ميديا:

"أومنيس ميديا" هي منصة رقمية شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة للقطاع الإعلامي، وتربط الشركات بشبكة كبيرة من المتخصصين في صناعة الإعلام حول العالم. توفر منصة أومنيس ميديا حلولاً متكاملة على مستوى القنوات الإعلامية وشبكات التواصل وتوفير خدمات تسويقية تتلاءم مع مختلف متطلبات قطاعات الأعمال. وتتيح منصة أومنيس ميديا لمستخدميها التواصل مع قاعدة بيانات ضخمة من الإعلاميين والمؤثرين والمختصين.