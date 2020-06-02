الإختلافات بين الرجل والمرأة (طريقة التفكير واللعب)

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تعتبر المقامرة لعبة تقليدية للرجل، ولكن المزيد والمزيد من النساء يدخلن عالم هذا الرجل للعب. لا يزال بعض الناس يعتقدون أن القمار هواية ذكورية، ولكن يمكن للجميع الاستمتاع بالمقامرة.

في الواقع، ينجذب النساء والرجال إلى المقامرة للأسباب القليلة نفسها: المال والمرح وإثارة الفوز.

عندما تدخل النساء إلى عالم الرهان، فإنهم يفعلون بعض الأشياء بشكل مختلف قليلاً. بالنسبة للجزء الأكبر، هذه الاختلافات هي ببساطة لأن النساء لديهم مستويات مختلفة من الراحة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق والآراء المختلفة حول الرهان.

يمكنك معرفة الكثير عن المراهنات من هنا https://www.viparabcasinos.com/online-casino-games/football-betting/ فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين المقامرين من الذكور والإناث:

يلعبون ألعاب مختلفة

الطريقة الأكثر شيوعًا للمقامرة بشكل عام هي المراهنات الرياضية. ومع ذلك، عندما تفصل أنواع الألعاب التي يفضلها الذكور والإناث، نبدأ في رؤية الاختلافات.

الفرق الأكثر وضوحًا هو أن الرجال والنساء يختارون المراهنة على أشياء مختلفة.

بشكل عام، من المرجح أن تختار النساء الألعاب منخفضة المخاطر التي تعتمد فقط على الحظ. في المقابل، ينجذب الرجال أكثر إلى الألعاب حيث يمكنهم استخدام الإستراتيجية لزيادة الاحتمالات لصالحهم.

بالإضافة إلى ذلك، تفضل السيدات اللعب ضد الموزع، بينما يميل الرجال إلى تفضيل المنافسة مع الآخرين. فرق آخر هو أن الإناث يفضلن المراهنات الصغيرة والثابتة، في حين أن الرجال أكثر راحة مع المراهنات التي لم يتم تحديدها مسبقًا.

عندما تفهم هذه التفضيلات الأساسية، من السهل معرفة سبب اختيار الرجال والنساء للألعاب التي يقومون بها. بشكل عام، تلعب النساء المزيد من ألعاب البينغو عبر الإنترنت وآلات القمار والسحوبات واليانصيب. يفضل الرجال بشكل كبير المراهنات الرياضية أو سباقات الخيل أو البوكر أو ألعاب الطاولة على الكازينو.

بعض النساء يحبن لعبة البلاك جاك الجيدة، والعديد من الرجال يلعبون السلوتس. تؤثر عوامل أخرى مثل العمر والوضع الاقتصادي ودور التكنولوجيا في المقامرة أيضًا على من يلعب الألعاب.

ومع ذلك، توفر هذه التفضيلات العامة بعض المعلومات المثيرة للاهتمام، خاصة لأولئك الذين يحاولون التسويق لمجموعة متنوعة من المقامرين.

في السنوات المقبلة، نتوقع أن يستمر عدد الإناث المقامرات في النمو. مع انضمام عدد أكبر من النساء إلى المحادثة، نأمل أن نكتسب فكرة أكبر عن سبب اختيار النساء لممارسة ألعاب مختلفة عن الرجال.

ينفقون أقل

تميل السيدات إلى إنفاق أقل وجعل مخاطر أقل على رهاناتهن في كل الظروف تقريبًا. ستضع الإناث مبلغًا أصغر من المال على نفس الرهانات مثل نظرائهن من الذكور.

هم أكثر عرضة لاختيار الرهانات المحددة مسبقًا، مما يعني أنهم أقل احتمالًا لرفع رهانهم عندما يكونون عالقين في إثارة هذه اللحظة. تميل النساء أيضًا إلى أن يكون لديهن أرصدة مالية أصغر يرغبن في المخاطرة بها في المقام الأول.

أحد أسباب ميل النساء إلى المخاطرة بكميات أقل من المال هو أن النساء تميل إلى أن تكون أكثر تشاؤمًا بشأن احتمالات فوزهن.

يسير تفاؤل الرجال جنبًا إلى جنب مع أنواع الرهانات التي يقومون بها -فهم أكثر تفاؤلًا بسبب اعتقادهم أنه يمكنهم استخدام الإستراتيجية لتحقيق الفوز-. تفترض النساء، في الغالب، أن الاحتمالات مكدسة ضدهن.

يتفاعلون مع المكاسب والخسائر بشكل مختلف

الطريقة التي يتفاعل بها المراهنون مع مكاسبهم وخسائرهم هي المكان الوحيد الذي تميل فيه القوالب النمطية التقليدية بين الجنسين إلى البقاء صحيحة. تتفاعل النساء عاطفياً، بينما يميل الرجال إلى أن يكونوا أكثر عدوانية.

عندما تتعرض النساء لخسارة كبيرة، فإنهن أكثر عرضة للبكاء أو التنهد أو إظهار علامات القلق أو الحزن. تميل المرأة في مجتمعنا إلى أن تكون أكثر راحة في التعبير عن عواطفها من الرجال، لذلك لا ينبغي أن نفاجئ بأن النساء ما زلن يعبرن عن مشاعرهن في الكازينو.

عندما يعاني الرجال من خسارة كبيرة، يميلون إلى أن يصبحوا عدوانيين. لديهم ميل لركل أو ضرب الطاولة أو آلة القمار. وقد يبدأون في الصراخ أو عدم احترام الموزع. من المرجح أيضًا أن يصبح الرجال أكثر حدة وسيطرة أجهزتهم أو مقعدهم.

بعد فوز كبير، يغير عدوان الرجال الطريقة التي يراهنون بها. يميلون إلى المراهنة أكثر في محاولة للفوز أكثر، وتميل استراتيجياتهم إلى أن تصبح أكثر عدوانية أيضًا.

من المرجح أن تحقق النساء أرباحًا بعد فوز كبير. سخرية النساء حول احتمالات اللعبة تعني أيضًا أنه من غير المحتمل أن يزيدوا من رهاناتهم خلال الفوز المستمر.

يلعبون في أوقات مختلفة

يراهن كل من المقامرين من الذكور والإناث في نفس الوقت من اليوم. لكن الفرق يصبح واضحًا عندما تبدأ في التفكير في الظروف التي تؤثر على متى، وعدد المرات، ومدة اللعب.

من المرجح أن تكمل النساء الالتزامات والمسؤوليات قبل تخصيص الوقت للمقامرة. يميلون إلى الشعور بالمسؤولية عن أشياء مثل الطهي والتنظيف، لذلك من المرجح أن يتأكدوا من إنجاز هذه الأشياء قبل الاسترخاء مع لعبة البينغو.

يميلون أيضًا إلى الحصول على فترات متكررة وقصيرة من وقت الفراغ، لذلك غالبًا ما يلعبون بعض الألعاب السريعة في أوقات مختلفة من اليوم، بدلاً من اللعب لساعات في المرة الواحدة.

لهذا السبب، فإن المراهنة على الإنترنت هي المفضلة لدى النساء، حيث يمكنهن اللعب متى شئن، طالما شئن. يميل الرجال إلى تفضيل الرحلات الشخصية إلى الكازينو أو لعبة البوكر المجاورة بالإضافة إلى رهاناتهم عبر الإنترنت.

بشكل عام، يبدأ الرجال في المراهنة في أوائل العشرينات أو سنوات دراستهم الجامعية. من ناحية أخرى، تميل النساء إلى البدء في المقامرة بمجرد أن يثبتن إحساسًا بالأمان والاستقلال الماليين، عادةً عندما يكن في الثلاثينات من العمر.

قدمنا لكم مجموعة من الاختلافات بين الرجل والمرأة والتي بدورها تؤثر على طريقة المراهنة واختيار الألعاب ورد الفعل تجاه الفوز والهزيمة والدخول إلى كل هذا العالم من الالعاب التي تحتاج جزء كبير من المخاطرة .