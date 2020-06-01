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وزارة الصحة الاردنية : التدخين يزيد من انتشار كورونا

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وزارة الصحة الاردنية : التدخين يزيد من انتشار كورونا وزارة الصحة الاردنية : التدخين يزيد من انتشار كورونا

جى بي سي نيوز :-  يصادف اليوم الأحد، الحادي والثلاثين من أيّار، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين؛ وبهذه المناسبة تؤكّد وزارة الصحّة حرصها الكبير على حماية صحّة المواطنين من مخاطر التدخين بمختلف أشكاله، خصوصاً في ظلّ انتشار ، إذ يؤدّي التدخين إلى مشاكل صحيّة في الرئتين والجهاز التنفّسي، قد تسهم في انتشار المرض.
كما تهيب وزارة الصحّة بالأخوة المواطنين ضرورة الابتعاد عن التدخين، خصوصاً في الأماكن المغلقة والعامّة ومواقع العمل؛ وذلك لضمان سلامتهم وحماية صحّتهم، ومنع تسارع انتقال العدوى والحدّ من مضاعفات المرض.

جي بي سي نيوز

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