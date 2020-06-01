5 اصابات جديدة بكورونا في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة اليوم (5) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جاءت على النحو الآتي:

(3) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(2) غير أردنيَّين تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

حالتان لأردنيَّين قادمَين من خارج المملكة (المملكة العربيّة السعوديّة وبريطانيا).

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (739) حالة.

سُجِّلت أيضاً (15) حالة شفاء لهذا اليوم: (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي و(8) في مستشفى الملكة علياء.

تمّ إجراء (4349) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (187990) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• يصادف اليوم، الحادي والثلاثين من أيّار، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين؛ وبهذه المناسبة تؤكّد وزارة الصحّة حرصها الكبير على حماية صحّة المواطنين من مخاطر التدخين بمختلف أشكاله، خصوصاً في ظلّ انتشار فيروس كورونا، إذ يؤدّي التدخين إلى مشاكل صحيّة في الرئتين والجهاز التنفّسي، قد تسهم في انتشار المرض.

• كما تهيب وزارة الصحّة بالأخوة المواطنين ضرورة الابتعاد عن التدخين، خصوصاً في الأماكن المغلقة والعامّة ومواقع العمل؛ وذلك لضمان سلامتهم وحماية صحّتهم، ومنع تسارع انتقال العدوى والحدّ من مضاعفات المرض.

• تمّ اليوم اتخاذ قرار باستثناء تنقّل المحامين بين المحافظات من نظام (الفردي والزوجي)، وذلك بسبب طبيعة عملهم، ولتمكينهم من الوصول إلى المحاكم ومتابعة سير إجراءات التقاضي. كما تضمّن القرار أيضاً تمديد ساعات عمل مكاتب المحاماة لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساء.

• قامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة اليوم بتعميم التعليمات الخاصّة بفتح المساجد، والإجراءات الوقائيّة والصحيّة المطلوب اتّباعها، وآليّات الرقابة على تطبيقها على مديريّات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، تمهيداً لتطبيق قرار فتح المساجد بدءاً من يوم الجمعة الموافق للخامس من حزيران 2020م.

• كما قام مجلس رؤساء الكنائس اليوم بتعميم التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لجميع الكنائس في المملكة، تماشياً مع قرار فتح الكنائس بدءاً من يوم الأحد الموافق للسابع من شهر حزيران 2020م.