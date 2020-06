الخلافات داخل فيسبوك تزداد بسبب قرار مارك زوكربيرج

امتدت الخلافات داخل فيسبوك بشأن رد الإدارة العليا على المنشورات التي كتبها الرئيس دونالد ترامب إلى المجال العام، حيث كتب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج في منشور يوم الجمعة إن المنصة لن تتخذ أي إجراء ضد منشور ترامب حول احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس، وذلك بالرغم من أن الرئيس قال: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”.

وأخفت تويتر المشاركة نفسها مع وضع تحذير يوضح أنها انتهكت سياساتها بشأن تمجيد العنف، وبالرغم من أن منصة تويتر لم تحذف المشاركة، لكن كان على مستخدمي تويتر النقر فوق التحذير لعرض المشاركة.

ولدى فيسبوك أيضًا سياسات تحظر التحريض على العنف، لكن زوكربيرج أوضح أن المنشور لم ينتهكها، وكتب: “أعرف أن الكثير من الناس مستاؤون لأننا تركنا مشاركة الرئيس، لكن موقفنا هو أنه ينبغي أن نتيح أكبر قدر ممكن من حرية التعبير ما لم يتسبب ذلك في خطر وشيك بحدوث أضرار أو مخاطر محددة في سياسات واضحة”.

وأضاف “قررنا تركها موجودة لأن الإشارة إلى الحرس الوطني تعني قراءة المشاركة كتحذير بشأن إجراءات الدولة، ونعتقد أن الناس بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة تخطط لنشر القوة، وتسمح سياستنا حول التحريض على العنف بالنقاش حول استخدام الدولة للقوة”.

ويبدو أن هذا القرار صعق الكثيرين ضمن فيسبوك، حيث استخدم بعضهم المنصة المنافسة تويتر للتعبير عن ذلك، و

I don't know what to do, but I know doing nothing is not acceptable. I'm a FB employee that completely disagrees with Mark's decision to do nothing about Trump's recent posts, which clearly incite violence. I'm not alone inside of FB. There isn't a neutral position on racism.