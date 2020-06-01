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في أعقاب عمليات النهب .. آبل تغلق مؤقتًا متاجرها الأمريكية

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في أعقاب عمليات النهب .. آبل تغلق مؤقتًا متاجرها الأمريكية في أعقاب عمليات النهب .. آبل تغلق مؤقتًا متاجرها الأمريكية

أغلقت شركة آبل بشكل مؤقت غالبية متاجرها للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعيد فتحها حديثًا من أجل سلامة الموظفين والعملاء، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارتها وفاة جورج فلويد في مينيابوليس في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

وجرى استهداف العديد من متاجر آبل من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للبلاد من اللصوص أو المخربين الراغبين في اقتحام منافذ البيع بالتجزئة لسرقة منتجات آبل الذين استغلوا الاحتجاجات المستمرة على وفاة المواطن الأمريكي.

وحاولت الشركة كإجراء وقائي تأمين بعض المتاجر بشكل استباقي وتفريغها من البضائع لتخفيف الضرر بينما تستمر الأحداث، وأوضحت آبل أن إغلاق المتاجر سيستمر حتى يوم الأحد، بينما تخضع بعض المواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة لعمليات إغلاق غير محددة.

وقالت الشركة: “مع وضع صحة وسلامة فرقنا في الاعتبار، اتخذنا قرارًا بإغلاق عدد من متاجرنا في الولايات المتحدة يوم الأحد”.

وتشكل عمليات الإغلاق ضربة لمحاولات آبل إعادة فتح جميع منافذ البيع بالتجزئة في العالم بعد إغلاقها المؤقت خلال ذروة جائحة المستجد، وأعادت آبل فتح 140 متجرًا فقط من أصل 271 متجرًا تمتلكها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتخاذ احتياطات تتعلق بالفيروس، وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي الداعية إلى العدالة لجورج فلويد.

وكان أول متجر مستهدف هو متجر (Apple Uptown) في مينيابوليس، الذي تعرض للتخريب والنهب، وتسببت الاحتجاجات أيضًا بتضرر ونهب متاجر آبل في بورتلاند وفيلادلفيا وبروكلين وسولت ليك سيتي ولوس أنجلوس وتشارلستون وواشنطن العاصمة وسكوتسديل وسان فرانسيسكو.

يذكر أن منتجات آبل المسروقة أصبحت محدودة الاستخدام وغير صالحة للعمل خارج نطاق المتجر ويمكن للسلطات تتبعها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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