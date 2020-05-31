شائعات بوفاة الرئيس اللبناني تدفع لتعليق رسمي

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جي بي سي نيوز :- دفع تداول واسع في لبنان لشائعات وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون، ليلة الأحد، السلطات إلى تعليق رسمي عبر الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية).

وفي حين نسبت الشائعات الأنباء هذه إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلا أن الأخيرة، نفت صحتها، ونقلت عن مصادر رسمية أنه لا أساس لصحة ما تم تداوله بشأن وفاة عون.

وقالت الوكالة إن بعض المجموعات على برنامج واتساب نقلت الشائعة، مكذبة من نقلوها على لسانها.

واعتبرت الوكالة الرسمية أن "الغرض من هذه الشائعات إحداث بلبلة في البلاد".

يشار إلى أن عون يبلغ من العمر 85 عاما، ويعد من بين أكبر الحكام في العالم سنا.

عربي 21