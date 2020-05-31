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مشاهد صادمة.. ميليشيا أسد تنبش ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" وزوجته بإدلب ..

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مشاهد صادمة.. ميليشيا أسد تنبش ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" وزوجته بإدلب .. بالفيديو مشاهد صادمة.. ميليشيا أسد تنبش ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" وزوجته بإدلب ..

جي بي سي نيوز :- أظهر تداوله ناشطون في وقت متأخر الثلاثاء، قيام ميليشيا أسد الطائفية، بنبش ضريح الخليفة الأموي الملقب بخامس الخلفاء الراشدين "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي جنوب شرق إدلب.

وأوضح الفيديو نبش ثلاثة قبور يضمها الضريح وهي قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز  وزوجته "فاطمة بنت عبد الملك"، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، وتخريب المكان بالكامل.

وسبق للميليشيا أن حرقت المبنى الذي يضم القبور الثلاثة إبان سيطرتها على المنطقة العام الماضي.

وكان ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، الذي يتوسط قرية الدير الشرقي وحوله عدة مساجد وساحة عامة، مقصداً للسياح والزوار بشكل دوري قبل أن تشن ميليشيا أسد حربها على السوريين، وله مكانة مرموقة لدى أهالي المنطقة، الذين حافظوا عليه بعد الحرب التي دمرت البشر والحجر.


وفي 18 أب من عام 2019، كان استهدف الطيران الحربي الروسي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي بريف إدلب الشرقي، واستهدف مسجد عمر بن عبد العزيز" القريب من بناء الضريح وخلف أضرار كبيرة فيه.

وليس بجديد على ميليشيا أسد وميليشيات إيران وروسيا تدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادٍ طائفية.

وكالات 

 

جي بي سي نيوز

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