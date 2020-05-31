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الفراية : 23 ألف شخص تقدموا للعودة إلى الاردن

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الفراية : 23 ألف شخص تقدموا للعودة إلى الاردن الفراية : 23 ألف شخص تقدموا للعودة إلى الاردن

جى بي سي نيوز  :- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، مساء الجمعة، إنّ القوات المسلحة أستقبلت 12 ألف شخص منذ بدء أزمة كورونا.

وأكّد الفراية في حديث لبرنامج ستون الدقيقة الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، إنّ حوالي 23 ألف تقدموا للعودة إلى البلاد من خلال المنصة منهم 5 آلاف تقدموا للعودة عبر المعابر الحدودية البرية. 

وأكد أنه سيتم استقبال المتقدمين على شكل دفعات وبشروط محددة، خاصة عبر المعابر الحدودية، أبرزها عدم السماح بدخول المركبات، كونها تحتاج لعمليات تعقيم ومعاملات جمركية. 

وبين أنه سيتم نقل الراغبين بالعودة إلى مناطق الحجر العام والفنادق عبر حافلات نقل خاصة.  

وأشار الفراية إلى أنه سيتم استخدام المعابر الحدودية الكرامة والعمري وجابر وجسر الملك الحسين لاستقبال المتقدمين والراغبين بالعودة. 

وأعلن أن من بين المتقدمين للعودة براً، 3500 شخص تقدموا للعودة من الأراضي سيتم استقبالهم على شكل دفعات. 

جي بي سي نيوز

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