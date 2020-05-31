توافق أمريكي روسي بدوريات مشتركة لأول مرة بسوريا (شاهد)

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جي بي سي نيوز:- سيرت القوات الأمريكية والروسية دورية مشتركة شمال سوريا، أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة، في توافق غير مسبوق بينهما، لا سيما بعد توترات شهدتها الدوريات التابعة للبلدين بشكل مستمر خلال السنة الماضية.

وشهد محيط مدينة الرميلان شمال شرق محافظة الحسكة، الدورية الأمريكية التركية المشتركة.

وضمن الدورية المشتركة أكثر من عشر عربات مدرعة من الجانبين، ومن المنتظر أن تتواصل الدوريات المشتركة في الأيام المقبلة ، بحسب "عربي21" .

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الطرفين، ينفي أو يؤكد تسيير الدورية المشتركة، إلا أن وكالة "الأناضول" التركية أكدت وجودها.

وسبق أن شهد ريف الحسكة توترات بين القوات الأمريكية والشرطة العسكرية الروسية، تطور بعضها إلى قيام الطرفين باستعراض قدراتهما الجوية في المنطقة.



وأظهر مقطع مصور لمواقع محلية، مرور عربات عسكرية أمريكية وروسية في أراض زراعية، وتحمل العربات أعلام البلدين، بينما وضعت إحدى العربات علم النظام السوري إلى جانب العلم الروسي.

واعترضت القوات الأمريكية مرات عدة خلال الأشهر الماضية طريق الدوريات الروسية التي حاولت الوصول إلى حقل الرميلان النفطي ومنعتها من الدخول.



ومنذ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تسيّر القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أرياف الرقة والحسكة وحلب، تطبيقا لاتفاق "سوتشي".

ورغم انسحاب القوات الأمريكية من بعض قواعدها في سوريا، إلا أنها بقيت في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية.