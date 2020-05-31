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منذ ساعات قليلة عانى موقع جامعة دمياط من بطئ شديد و إنقطاع في مناطق عديدة يأتى هذا قبل ساعات قليلة من موعد تقديم الأبحاث و الذي يستمر لمدة يومين لكل مادة .

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار قد أقر العمل بنظام الأبحاث العلمية لطلبة الجامعات مع وضع قيود على الإقتباس .

و بالفحص التقني للموقع تبين أنه يتم استضافته على سيرفرات مصرية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات كما تبين أيضا بطأ شديد في الإتصال بأكثر من 0.75 ثانية لإرسال 32 بايت للموقع برغم أن المعدل الطبيعي يكون 0.2 ثانية فقط كما هو موضح بالصورة كما نلاحظ انقطاع الاتصال بشكل مستمر .

أما هذه الصورة فهي لموقع أخر يعمل بشكل جيد







و يكون السؤال هنا هل سيستمر توقف موقع الجامعة وقت تقديم الأبحاث ؟

و ماهو الحل بعد إنقضاء المدة المقررة لتقديم الأبحاث ؟

