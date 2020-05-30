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الاردن : اصابتان و 10 حالات شفاء

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الاردن : اصابتان و 10 حالات شفاء الاردن : اصابتان و 10 حالات شفاء

المدينة نيوز :- قالت وزارة الصحة إن المملكة سجلت اليوم إصابتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 730.

وأوضحت في موجز صحفي مساء الجمعة، أن الحالتين الجديدتين هما: حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع، وحالة لأردني قادم من خارج المملكة وبالتحديد من .

وأضافت أن المملكة سجلت اليوم 10 حالات شفاء، 4 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملكة علياء.

وبينت أنه تم إجراء 3298 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 180119 فحوصات.

جي بي سي نيوز

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