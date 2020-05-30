الاردن : اصابتان و 10 حالات شفاء

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المدينة نيوز :- قالت وزارة الصحة إن المملكة سجلت اليوم إصابتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 730.

وأوضحت في موجز صحفي مساء الجمعة، أن الحالتين الجديدتين هما: حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع، وحالة لأردني قادم من خارج المملكة وبالتحديد من روسيا.

وأضافت أن المملكة سجلت اليوم 10 حالات شفاء، 4 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملكة علياء.

وبينت أنه تم إجراء 3298 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 180119 فحوصات.