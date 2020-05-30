سامسونج تطلق إصدارًا جديدًا من حاسوبها المحمول Galaxy Book S

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أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة عن إطلاق نسخة جديدة من حاسوبها المحمول (جالاكسي بوك إس) Galaxy Book S تمتاز بأنها تحتوي معالجًا من معالجات شركة إنتل.

وكانت الشركة الكورية قد أعلنت عن (جالاكسي بوك إس) في شهر آب/ أغسطس الماضي بوصفه حاسوبًا محمولًا يحتوي معالجًا من إنتاج شركة كوالكوم، وهو (سنابدراجون 8 سي إكس) Snapdragon 8cx، ولكن النسخة الجديدة تأتي مع معالج Intel Core i5 مع تقنية Intel Hybrid.

ويقدم الحاسوب شاشة بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسلًا، وكاميرا بدقة 1 ميجابكسل، كما يقدم الحاسوب، الذي يزن 950 جرامًا فقط ولا تتجاوز سماكته 11.8 ملم، ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت من نوع eUFS.

ويأتي الحاسوب مع منفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن، ومنفذ لقارئ بطاقات الذاكرة من نوع microSD. أما البطارية فهي باستطاعة 42 واطًا/ الساعة، وهي تدوم لمدة 17 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويدعم (جالاكسي بوك إس) الإصدار الأحدث من شبكات واي فاي Wi-Fi 6، وشبكات الجيل الرابع LTE، ويتوفر باللونين الذهبي، والرمادي، ويتوفر بسعر يبدأ من 999 يورو.