أخبار عاجلة

ننشر تقرير الصحة النفسية عن "مكالمات كورونا": الأغلب لسيدات.. والقلق والاكتئاب الأبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

Print

 

وقال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، في ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تلفزيوني إن سبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال الفترة الماضية، هو تزايد الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصحاب في إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع بقوله: "حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، فيه ناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".

واستطرد المسؤول المصري: "أتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة، وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما، لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم".

وقال خطاب: "كورونا بمثابة معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر، لأنه ينقل الفيروس دون إنذار".

وطالبت وزارة الصحة المصرية كل المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم، 1280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، لترتفع حالات الإصابة في إلى 22082 إصابة مؤكدة و879 حالة وفاة.

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا

مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا

د.عادل خطاب: لم نصل لذروة الكورونا فى مصر والحالات هتزيد الأسبوع المقبل

د.عادل خطاب: لم نصل لذروة الكورونا فى مصر والحالات هتزيد الأسبوع المقبل

شبكة عيون الإخبارية