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يسخر من صحافي وضع كمامة ()

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ترامب يسخر من صحافي وضع كمامة (فيديو) يسخر من صحافي وضع كمامة ()

سخر الرئيس الأمريكي دونالد خلال مؤتمره الصحفي الأخير، من أحد مراسلي البيت الأبيض بسبب ارتدائه كمامة واقية.

وقال ترامب خلال المؤتمر للصحفي: "هل يمكنك خلع تلك الكمامة حتى استطيع سماعك"، فرد الصحفي: "سوف أتحدث بصوت عال يا سيدي"، ليجيبه ترامب ساخرا: "لأنك تريد أن تكون صحيحا سياسيا".

وكان ترامب يتحدث عن مستجدات في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الوفيات 103 آلاف، والإصابات مليون و700 ألف.

وقالت قناة CNN الأمريكية إن "ترامب لا يرتدي الكمامات الواقية ويظهر نفسه كأنه لا يبالي بنصائح منظمة الصحة العالمية، لكن حتى الجمهوريين لا يتبعون خطاه". 

وكان ترامب نشر تغريدة عبر "تويتر" تسخر من ارتداء منافسه الديمقراطي جو بايدن كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

 ودفع ذلك بايدن إلى وصف ترامب بأنه "أحمق تماما" لأنه لم يضع كمامة خلال سلسلة من المناسبات العامة التي جرت مؤخرا، قائلا إن افتقار الرئيس للقيادة في هذا الأمر "يكلف الناس حياتهم".

المصدر: وكالات

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RT Arabic (روسيا اليوم)

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