سفارات تمنح تأشيرات وخدمات قنصلية وأخرى تعلقها في عمان - تفاصيل

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جى بي سي نيوز :- تواصل سفارات وبعثات دبلوماسية عاملة في المملكة تعليق تقديم الخدمات القنصلية والتأشيرات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تعمل أخرى على تقديمها ضمن شروط.

السفارة الالمانية في عمان بينت أن قسم التأشيرة والقنصلية في السفارة لا يزال مغلقًا حاليا، وليس هناك تاريخ محدد لمباشرة العمل والبدء بتقديم الخدمات القنصلية لكنه سيجري الاعلان عن ذلك في أقرب وقت ممكن على موقع السفارة الإلكتروني https://amman.diplo.de/jo-arوما زالت السفارة الاميركية في عمان متوقفة عن منح التأشيرات واستقبال المراجعين بشكل كامل بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس. أما السفارة البريطانية فتقدم خدماتها القنصلية للمواطنين، ولم تتوقف منذ بدء انتشار الفيروس مع الالتزام بمعايير السلامة العامة. وتستقبل السفارة مراجعي القسم القنصلي ضمن شروط لمنع انتشار فيروس كورونا، أما بخصوص منح التأشيرات فإن قسم الفيزا في السفارة البريطانية مغلق حتى إشعار آخر.

وأكدت السفارة الكندية في عمان أنها تنتظر تعليمات حكومتها في اوتاوا بهذا الخصوص، حيث أن قرار البدء بمنح التأشيرات هو قرار مركزي للحكومة الكندية ولكنها مستمرة الآن بتعليق منح التأشيرات حتى إشعار آخر لأنه لا يوجد سفر والحدود مغلقة وتتوقع صدور قرار بهذا الخصوص في منتصف حزيران.

وأكدت السفارة الصينية استمرار عمل القسم القنصلي وتقديم الخدمات القنصلية، إضافة إلى أنها تصدر تأشيرات السفر ضمن شروط وحسب حالة طالب التأشيرة.

وتواصل السفارة الفرنسية تعليق اصدار التأشيرات إلا أنه يمكن للرعايا الفرنسيين في الأردن التواصل مع السفارة فيما يتعلق بمعاملاتهم وأمورهم.

وأكدت السفارة الاذربيجانية في عمان أن الخدمات القنصلية مستمرة ويمكن الحصول على تأشيرة من خلال الحضور إلى مبنى السفارة مباشرة.

وتقدم السفارة التركية التي يعمل موظفوها على نظام المناوبات، الخدمات القنصلية لكن من خلال حصول المراجع على موعد مسبق عن طريق الانترنت.

وقالت سفيرة بنغلاديش ناهدة سبحان إنه يمكن القيام ببعض الخدمات القنصلية مثل تجديد جوازات السفر، والتصديق إذا كانت هناك حاجة ملحة لكننا لا نصدر تأشيرة دخول الآن، حيث يجري تعليق جميع الرحلات التجارية إلى دكا حتى 31 أيار، والتي يمكن تمديدها. وأشارت السفارة البلجيكية في عمان إلى أنها متوقفة عن إصدار تأشيرات السفر كبقية دول الشنجين، وأن القرار بذلك سيجري اتخاذه في بروكسل.

وبينت السفارة الباكستانية أنه يمكن للمراجعين التقدم للحصول على تأشيرة سفر والخدمات القنصلية.

وما زالت السفارة الايطالية متوقفة عن إصدار التأشيرات، ويجري العمل بالقسم القنصلي بالحد الأدنى وحسب الحالة.