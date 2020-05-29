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هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

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كشفت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – عن الموعد المقرر للإعلان عن هاتفيها المرتقبين: (هونر بلاي 4) Honor 4 Play، و(هونر بلاي 4 برو) Honor Play 4 Pro.

ونشرت هونر ملصقًا عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) أكدت فيه عزمها الإعلان عن الهاتفين في 3 حزيران/ يونيو المقبل.

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

ويأتي هذا التأكيد بعد نحو أسبوع من تسريب صور صحفية رسمية لهاتف (هونر بلاي 4 برو) باللون الأزرق، واليوم نُشرت صور (هونر بلاي 4) في موقع هيئة الاتصالات الصينية TENNA، حيث نُشرت أيضًا مواصفات الجهاز.

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

ومن المتوقع أن يدعم كلا الجهازين شبكات الجيل الخامس، ولكن موقع TENAA لم يحدد اسم المعالج الذي سيأتي مع (بلاي 4)، ولكنه ذكر معالجًا ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، لذا فمن المرجح أن يكون المعالج MediaTek Dimesity 800 الذي قد تنطبق عليه تلك المعلومات. أما هاتف (بلاي 4 برو) فيُتوقع أن يأتي مع معالج (كيرين 990) Kirin 990.

وسيقدم (بلاي 4) – الذي سيأتي بسماكة 8.9 ملم، وبوزن 213 جرامًا – شاشة بقياس 6.81 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، كما سيقدم بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد.

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

هونر تكشف عن الموعد الرسمي للإعلان عن Play 4 وPlay 4 Pro

وسيحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فستكون بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. وعلى ظهر (بلاي 4)، سيكون هناك 4 كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما. أما الكاميرا الأمامية التي ستكون في ثقب في الشاشة فستأتي بدقة 16 ميجابكسل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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