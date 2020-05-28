لأول مرة في تاريخها .. إنستاجرام تشارك الأرباح مع صناع المحتوى

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تعتزم منصة إنستاجرام مشاركة الأرباح مع صناع المحتوى لأول مرة في تاريخها، حيث أطلقت المنصة أدوات جديدة تسمح لصناع المحتوى بالحصول على الأموال، من ضمنها (الشارات) Badges التي يمكن للمشاهدين شراؤها أثناء مشاهدة مقاطع فيديو (Instagram Live) وتقديم إعلانات (IGTV)، مع العلم أن المنصة تحد من توفير الميزات خلال مرحلة التجربة.

الشارات:

تمنح (الشارات) Badges للمشاهدين طريقة لدعم صناع المحتوى المفضلين، إلى جانب بروزها في التعليقات، وذلك على غرار الجهود المبذولة من منصات البث المباشر الأخرى، مثل يوتيوب، ويمكن أن يختار المشاهدون من بين ثلاث شارات مختلفة، تتوفر بسعر 0.99 سنتًا و 1.99 دولار و 4.99 دولارات.

ويمكن للمشاهدين شراء شارة واحدة فقط خلال الفيديو المباشر، وبمجرد الشراء، فإن الشارات تظهر بجوار اسم الشخص طوال مدة الفيديو المباشر خلال كتابته للتعليقات، مما يساعده على التميُّز، كما يساعد ذلك صناع المحتوى على معرفة المعجبين الذين يدعمون جهودهم والرد على أسئلتهم، وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن صناع المحتوى من رؤية قائمة بجميع حاملي الشارات.

ومن المفترض أن تطلق المنصة الشارات الجديدة في الشهر المقبل بالتعاون مع مجموعة صغيرة من صناع المحتوى الذين اختارتهم للعمل معها في الولايات المتحدة، على أن تتوسع الميزة إلى أسواق أخرى، من ضمنها البرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمكسيك.

ولا تحصل إنستاجرام على حصة من إيرادات مبيعات الشارات خلال مرحلة الاختبار، لكنها ستأخذ لاحقًا نسبة مئوية.

إعلانات (IGTV):

بالإضافة إلى ظهور الشارات لأول مرة، فإن إنستاجرام تقدم أيضًا الإعلانات داخل منصة الفيديوهات الطويلة في (IGTV)، بحيث ستظهر إعلانات (IGTV) في البداية عندما ينقر الأشخاص لمشاهدة مقاطع فيديو (IGTV) من المعاينات في خلاصتهم، وسيتم إنتاج هذه الإعلانات للأجهزة المحمولة ويصل طولها إلى 15 ثانية.

وتتطلع المنصة إلى معرفة كيفية عمل أماكن الإعلانات، إذ إن مقاطعة التجربة عند نقطة محددة قد تؤدي في النهاية إلى الإضرار بمشاهدة الفيديو، وتقول الشركة إنها تختبر أيضًا القدرة على تخطي الإعلانات، وذلك لضمان أن المنتج يعمل بشكل جيد للمشاهدين والمبدعين والمعلنين على حد سواء.

ومن المفترض اختبار إعلانات (IGTV) مبدئيًا مع مجموعة صغيرة من المبدعين والمعلنين في الولايات المتحدة، على أن تتوسع ببطء بمرور الوقت، وتقول الشركة: إن 55 في المئة على الأقل من عائدات الإعلانات ستذهب إلى صانع المحتوى.

وقالت إنستاجرام: “لدى صناع المحتوى احتياجات وطموحات مختلفة، ويعد توفير مجموعة متنوعة من أدوات تحقيق الدخل أمرًا بالغ الأهمية؛ من أجل دعم جميع صناع المحتوى على إنستاجرام، ونحن متحمسون لإضافة هذه الميزات الجديدة لتحقيق الدخل، بحيث تنضم إلى مزيج من الأدوات لمساعدة صناع المحتوى على تحقيق دخل إضافي”.