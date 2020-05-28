الاردن يسجل 7 اصابات جديدة بفايروس كورونا و9 حالات شفاء

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جي بي سي نيوز :- قال بيان صادر عن رئاسة الوزراء انه تم تسجيل اليوم الثلاثاء (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على النحو الآتي:

- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.

- (3) حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة (عمّان).

- حالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش.

- وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (718) إصابة.

و سجّلت أيضاً (9) حالات شفاء لهذا اليوم: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(4) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(2) في مستشفى الملكة علياء.

و تمّ إجراء (2783) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (167892) فحصاً.