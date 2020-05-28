كيف هي بوكر تكساس اونلاين؟

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ألعاب الكازينو اونلاين متوفرة بالآلاف وهناك العاب جديدة تظهر باستمرار، بوكر تكساس اونلاين من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة. فلا تحظى كل الألعاب بنفس الشهرة والشعبية وهذا راجع لعدة عوامل مختلف تتعلق باللعبة وباللاعبين أيضا.

هناك أصناف كثيرة من ألعاب الكازينو ومن أشهرها ألعاب الورق أو ألعاب البطاقات. لعبة البوكر هي واحدة من أشهر ألعاب الورق وهذا في الكازينوهات الحقيقية قبل الأنترنت. سنكلم في هذا المقال عن نسخة البوكر الأشهر على الإطلاق.

1 كيف أصبحت بوكر تكساس اونلاين من أفضل ألعاب الكازينو على الأنترنت؟

لعبة بوكر تكساس اونلاين ما هي إلى نتاج للتطور التكنولوجي في ألعاب الكازينو ولعبة تكساس هولدم الحقيقية. حيث ان البوكر هي لعبة ورق قديمة ذات شعبية كبيرة ومتوفرة في كل الكازينوهات الحقيقية ولها جمهور كبير من اللاعبين.

بل إن هناك مسابقات عالمية تنظم في هذا اللعبة. منذ ظهورها تطور البوكر وانتشرت حول العالم وظهرت منها نسخ مختلفة. من أكثر النسخ انتشارا في العالم هي بوكر تكساس هولدم والبعض يعرف هذه النسخة على انها البوكر الأصلية.

خصائص ومزايا لعبة البوكر:

لعبة البوكر تلعب باستعمال حزمة بطاقات الكوتشينة مثلها مثل ألعاب الورق الأخرى وكذا ألعاب الخفة. لكل بطاقة دلالة معينة وتحمل قيمة معينة قد تتعلق باللعبة في حد ذاتها. معرفة هذه البطاقات جيدا هي أول خطوة في تعلم أي لعبة ورق.

بوكر تكساس اونلاين هي من الألعاب التي تحتاج إلى المهارة ولا تعتمد على الحظ كثيرا مثل روليت. وهذه الخاصية موجودة تقريبا في مختلف ألعاب البطاقات ولعلها ما يعلها ألعاب ذات شعبية كبيرة. ففيها الكثير من التحدي والمنافسة والتشويق.

تقوم البوكر على تشكيل كل لاعب لمجموعة من البطاقات خلال اللعبة ويفوز في النهاية صاحب المجموعة الأقوى. المجموعات وكذا قوة وتشكيلة كل مجموعة تكون معروفة مسبقا وعلى كل لاعب ان يكون على دراية بها.

البوكر التي في مواقع الكازينو اونلاين:

البوكر تعتبر من ألعاب الطاولة أيضا وهي تشترك مع روليت في هذا الأمر. وعادة ما يكون هناك مسؤول عن طاولة اللعب هو ممثل عن الكازينو. في البوكر وألعاب الورق يسمى هذا المسؤول بالموزع لأنه هو من يوزع الأوراق على اللاعبين.

كما قلنا فإن بوكر تكساس اونلاين هي نسخة من بين العديد من نسخ البوكر المتوفرة في مواقع الكازينو اونلاين. فهناك مثلا نسخة بوكر اوماها التي لها شهرة كبيرة أيضا. ومثل هذه الألعاب موجودة تقريبا في كل مواقع الكازينو اون لاين.

لعب البوكر اونلاين لا يختلف كثيرا عن لعبها في الحقية من حيث المبدأ. فما على اللاعب إلا الضغط على زر معين من أجل القيام بالحركة التي يريدها.

2 ما هي ألعاب الورق الأخرى التي هي متاحة في مواقع الكازينو اونلاين؟

هناك ألعاب ورق كثيرة غير بوكر تكساس اونلاين وهذا لأن ألعاب الورق ي ألعاب ذات شعبية في الواقع أيضا. وما يمكن ملاحظته حول ألعاب الورق المتوفرة في الكازينو اونلاين يمكن تلخيصه في النقطتين الآتيتين:

الألعاب الكلاسيكية:

معظم مواقع الكازينو اونلاين إن لم تكن كلها تقدم ألعاب الورق الكلاسيكية مثل البوكر، البلاك جاك، الباكارات وغيرها. كما أنها تقد نسخ مختلفة من كل لعبة وألعاب أخرى مستنبطة من هاته الألعاب المعروفة وعلى حسب أذواق اللاعبين.

الكازينو المباشر:

لعبة بوكر تكساس اونلاين هي من الألعاب التي يمكن لعبها عبر البث المباشر في كثير من مواقع الكازينو. فهذه الخاصية هي أقرب ما يكون لتجربة اللعب في الكازينو الحقيقي. والكثير من اللاعبين يريدون تجربة ألعاب الكازينو المباشر.