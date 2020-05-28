إم تي سي تختار سي إس جي لقيادة جهود تحويل الأعمال

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أعلنت "سي إس جي" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: CSGS) عن اختيارها من قبل شركة "موبايل تيليكومونيكيشينز" المحدودة ("إم تي سي")، مشغل الهاتف الجوّال الرائد في ناميبيا، لقيادة الجهود الرامية إلى تحويل أعمالها.

وبوصفها واحداً من شركاء "إم تي سي" في مجال تحويل الأعمال، ستقدم "سي إس جي" رزمة تكنولوجية رشيقة ومستقبلية توفر تجارب عملاء مخصصة عبر أجهزة وقنوات متعددة. وستقوم "سي إس جي" بدعم "إم تي سي" في مجال إدارة عملائها والفواتير وكتالوج المنتجات وإدارة الطلبات والمخزون وإدارة الموارد، وناقل الخدمات في المؤسسة "إي إس بي"، وخدمات التفعيل والتجوال وإدارة المستندات.

وقال جون إيكونجو، مدير الشؤون المؤسسية في شركة "إم تي سي" في هذا السياق: "إذ نفخر بأنفسنا بوصفنا الممكّن الرقمي الأفضل الذي يلبي احتياجات العملاء، فإننا نضع دائماً نصب أعيننا الاستمرار في تحسين حياة عملائنا من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، ونحن واثقون بأن ’سي إس جي‘ ستساعدنا في القيام بذلك".

ولدفع جهود التحول التي تبذلها "إم تي سي"، ستوفر" سي إس جي" حلاً شاملاً يتضمن تحميل الرسوم في الوقت الفعلي والفوترة المتقاربة وكتالوج المنتجات وإدارة العملاء والإيرادات. وسيمكن هذا الحل شركة "إم تي سي" من إطلاق الخدمات الجديدة وتحقيق الدخل منها بشكل أسرع، وتقديم تجارب محسنة للعملاء، وتقليل الوقت اللازم لوصول العروض الجديدة إلى الأسواق. وسيساعد الحل أيضاً شركة "إم تي سي" في الرد على الاستفسارات، وتلقي الطلبات، وإجراء التغييرات ومتابعة تذاكر المشاكل، وإدارة المدفوعات، والقيام بالتحصيل.

وفي هذا السياق، قال جيمس كيربي، رئيس قسم الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سي إس جي": "تساعد ريادة ’إم تي سي‘ وابتكاراتها في دفع الجيل القادم من تجارب الجوال في ناميبيا. إنها فترة تحول حيوية بالنسبة لمشغلي الهاتف الجوال الساعين إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية في الأسواق المتقاربة والمضطربة. ونتشرف بالشراكة مع ’إم تي سي‘ لتقديم حل متكامل وفعال من حيث التكلفة يتم ضبطه بدقة مع قاعدتهم متعددة القنوات من عملاء الجوال".

هذا وتعتمد أكثر من 70 شركة رائدة في مجال الخطوط السلكية واللاسلكية وشركات الإنترنت ومشغلي شبكات الجوال الافتراضية على "سي إس جي" لتحميل الرسوم في الوقت الفعلي والفواتير الآجلة. وتدعم حلول "سي إس جي" مئات الملايين من المشتركين حول العالم. ومن خلال خدمات التصنيف والحسم وإنتاج الفواتير والمعالجة في الوقت الفعلي المتكاملة والمدمجة في حل واحد، ينفق العملاء أموالاً أقل على دمج الأنظمة المختلفة، ووقتاً أكثر في توفير حلول القيمة المضافة التي يهتم بها عملاؤهم.