دوي انفجارات ضخم في الجولان.. هذا مصدرها

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جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام لبنانية وسورية، إن سكان الجولان المحتل والمناطق الحدودية في البلدين سمعوا دوي انفجارات فجر الإثنين.

وبحسب مراسل قناة "المنار" التابعة لحزب الله، علي شعيب، فإن دوي الانفجارات ناتج عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء السياج الشائك قرب بلدة جباتا الخشب، والجولان السوري.

وأوضح شعيب أن قوات الاحتلال تجري تدريبات على الحدود منذ عدة أيام.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق على دوي الانفجارات الضخم.

وكان الطيران الإسرائيلي شن آخر غارة على العاصمة السورية دمشق، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والتي أعلن النظام السوري صدّها دون أن تحقق أي إصابة.

عربي 21