بينكيو تُطلق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول | بينكيو جي إس 2

أعلنت بينكيو، العلامة التجارية الأولى في العالم لأجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء، عن إطلاق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول باسم بينكيو جي إس 2. صُمم جهاز العرض الصغير خصيصًا لدعم أنماط الحياة الحديثة وأساليب الترفيه والتعلم المُوجهة نحو الأسرة. كما يمكن أن يساعد جهاز جي اس 2 العائلات بشكل مثالي عند اتباعهم طريقة حياة جديدة تمامًا تتضمن قضاء المزيد من الوقت في مجموعات أصغر من الأقارب والأصدقاء. يأتي جي اس 2 إلى الشرق الأوسط في وقت مليء بالاحتفالات من السنة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه كهدية نظرًا لتميزه بالمتانة وخفة الوزن وسهولة حمله في الخارج وتصميمه العصري، وهو خيار ممتاز لعرض الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى والمواد التعليمية.

أعلنت بينكيو، العلامة التجارية الأولى في العالم لأجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء، عن إطلاق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول باسم بينكيو جي إس 2. صُمم جهاز العرض الصغير خصيصًا لدعم أنماط الحياة الحديثة وأساليب الترفيه والتعلم المُوجهة نحو الأسرة. كما يمكن أن يساعد جهاز جي اس 2 العائلات بشكل مثالي عند اتباعهم طريقة حياة جديدة تمامًا تتضمن قضاء المزيد من الوقت في مجموعات أصغر من الأقارب والأصدقاء. يأتي جي اس 2 إلى الشرق الأوسط في وقت مليء بالاحتفالات من السنة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقديمه كهدية نظرًا لتميزه بالمتانة وخفة الوزن وسهولة حمله في الخارج وتصميمه العصري، وهو خيار ممتاز لعرض الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى والمواد التعليمية.

إن جهاز جي اس 2 مقاوم للرذاذ والصدمات ويتوافق مع أي جهاز لاسلكي أو سلكي تقريبًا. ويمكن استخدام جهاز العرض المحمول من بينكيو أيضًا كمكبر صوت فعّال يعمل بالبلوتوث، لذا فهو مثالي للحفلات المنزلية وجميع النزهات التي بدأت العائلات التخطيط لها بحلول فتح أماكن الترفيه مُجددًا. كما يمكن للمستخدمين التحكم في جهاز العرض بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى النهوض من مكانهم بفضل تطبيق التحكم الذكي الذي يمكن التحكم فيه من خال هواتفهم المحمولة. وعلاوةً على ذلك، يأتي جهاز العرض الصغير مزودًا بمتجر تطبيق "أبتويد تي في" لإمكانية البث غير المحدودة.

إن جهاز جي اس 2 مقاوم للرذاذ والصدمات ويتوافق مع أي جهاز لاسلكي أو سلكي تقريبًا. ويمكن استخدام جهاز العرض المحمول من بينكيو أيضًا كمكبر صوت فعّال يعمل بالبلوتوث، لذا فهو مثالي للحفلات المنزلية وجميع النزهات التي بدأت العائلات التخطيط لها بحلول فتح أماكن الترفيه مُجددًا. كما يمكن للمستخدمين التحكم في جهاز العرض بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى النهوض من مكانهم بفضل تطبيق التحكم الذكي الذي يمكن التحكم فيه من خال هواتفهم المحمولة. وعلاوةً على ذلك، يأتي جهاز العرض الصغير مزودًا بمتجر تطبيق "أبتويد تي في" لإمكانية البث غير المحدودة.

"إن جي اس 2 هو جهاز ترفيهي وتعليمي في ذات الوقت ويمكن استخدامه في أي مكان، سواء كان في الأماكن الخارجية أو في المنزل للاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية لا حدود لها. وصرح مانيش باكشي، المدير الإداري لشركة بينكيو في الشرق الأوسط وتركيا: "هذا الإصدار الأخير من بينكيو سيسمح للعائلات باستكشاف الترفيه والتعليم والتعامل معهما بطريقة جديدة تمامًا."

"إن جي اس 2 هو جهاز ترفيهي وتعليمي في ذات الوقت ويمكن استخدامه في أي مكان، سواء كان في الأماكن الخارجية أو في المنزل للاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية لا حدود لها. وصرح مانيش باكشي، المدير الإداري لشركة بينكيو في الشرق الأوسط وتركيا: "هذا الإصدار الأخير من بينكيو سيسمح للعائلات باستكشاف الترفيه والتعليم والتعامل معهما بطريقة جديدة تمامًا."