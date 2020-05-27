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لأول مرة في .. تأكيد إصابة قطة بفيروس كورونا

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لأول مرة في روسيا.. تأكيد إصابة قطة بفيروس كورونا لأول مرة في .. تأكيد إصابة قطة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الرقابة البيطرية الفدرالية الروسية، تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا لدى قطة في البلاد.

وقال نائب رئيس الهيئة نيقولاي فلاسوف إنه تم وضع القطة تحت الحجر الصحي بمكان إقامة صاحبها على إثر تأكيد إصابتها بالفيروس.

وأشار المسؤول إلى أن هيئة الرقابة البيطرية لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات تجاه الحيوانات عقب الكشف عن إصابة قطة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان، وحسب منظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

كما لا توجد أي معلومات عن إمكانية تطور الفيروس لدى القطط.

المصدر: تاس

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RT Arabic (روسيا اليوم)

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