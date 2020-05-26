ريلمي تعلن عن أول ساعة ذكية لها بسعر 50 دولارًا

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الاثنين في حدثها الرقمي الذي أقامته من الصين عن هاتفها الذكي (ريلمي إكس50 برو بلاير) Realme X50 Pro Player، ولكنها عقدت حدثًا آخر في الهند حيث أعلنت عن أول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية.

وتعد ساعة (ريلمي ووتش) Realme Watch ثاني جهاز قابل للارتداء من (ريلمي) بعد السوار الإلكتروني (ريلمي باند) Realme Band، الذي أُعلن عنه في شهر آذار/ مارس الماضي.

وتقدم الساعة شاشة ملونة بقياس 1.4 بوصة، وبدقة 320×320 بكسلًا، وهي محمية بزجاج 2.5D Corning Gorilla Glass 3، ويبلغ مستوى سطوعها 380 شمعة، مع توفير 10 مستويات من تعديل مستوى السطوع.

وتأتي (ريلمي ووتش) مع 12 وجهًا، ويعرض الوجه الافتراضي الوقت، والتاريخ، واليوم، والطقس، وعداد الخطوات، ومعدل ضربات القلب، والسعرات الحرارية المحروقة. وعلى غرار السوار الإلكتروني، توفر الساعة إمكانية مراقبة ضربات القلب على مدار الساعة، كما يمكنها مراقبة مستوى الأوكسجين في الدم. وتأتي الساعة الذكية أيضًا مزودة بـ 14 وضعًا رياضيًا، ويشمل ذلك: تنس الريشة، وجهاز السير المتحرك، وتنس الطاولة، وهي أوضاع قدمتها (ريلمي).

وتمتاز الساعة بقدرتها على التحكم بكاميرا الهواتف، والموسيقى، كما يمكنها التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية. وتتمتع بميزة (الإشعارات الذكية)، وهي تدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وميزات أخرى، مثل: التذكير بضرورة عدم الإكثار من الجلوس، والتذكير بالشرب، ومراقبة النوم، وميزة الاسترخاء التأملي.

وتحتوي (ريلمي ووتش) بطارية بسعة 160 ميلي أمبير/ الساعة، تقول الشركة إنها تكفي للعمل لمدة 7 أيام حتى مع تشغيل ميزة مراقبة معدل ضربات القلب، ولمدة 9 أيام بدون ذلك. وتأتي الساعة مع تصميمين للسوار: (السوار التقليدي) Classic Strap، و(السوار السائد) Fashion Strap، وسيتوفر الأول باللون الأسود، في حين سيتوفر الآخر بثلاثة ألوان هي: الأحمر، والأزرق، والأخضر.

هذا؛ وستتوفر ساعة (ريلمي ووتش) بسعر يعادل نحو 50 دولارًا أمريكيًا فقط، وستُطرح مبدئيًا في الهند اعتبارًا من 5 حزيران/ يونيو المقبل.