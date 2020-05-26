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زاخاروفا: إطلاق سرح 3 بحارة روس في بنين

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زاخاروفا: إطلاق سرح 3 بحارة روس في بنين زاخاروفا: إطلاق سرح 3 بحارة روس في بنين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم إطلاق سراح ثلاثة بحارة روس، كانوا مختطفين من قبل قراصنة في المياه الإقليمية لجمهورية بنين.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق لها اليوم: "وفقا للسفارة الروسية في نيجيريا، تم في 23 مايو الإفراج عن ثلاثة مواطنين روس من طاقم سفينة الحاويات تومي ريتشر، أسرهم قراصنة في المياه الإقليمية لبنين قبل فترة، وهم مساعد قائد السفينة وميكانيكي ومهندس الكهرباء في السفينة".

وتابعت زاخاروفا: "في مساء نفس اليوم وبمساعدة البعثة الدبلوماسية الروسية في أبوجا، سافر الثلاثة على متن طائرة مستأجرة من لاغوس إلى فرانكفورت تمهيدا لعودتهم إلى لاحقا".

ووفقا للدبلوماسية الروسية، الحالة الصحية للبحارة عادية. وأكدت زاخاروفا أن "موسكو تعرب عن امتنانها، لكل من ساهم في إنقاذ المواطنين الروس من الأسر".

المصدر: تاس

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RT Arabic (روسيا اليوم)

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