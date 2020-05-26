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بومبيو يهنئ الاردن بعيد الاستقلال و ممتنون لشراكتنا مع الأردن

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بومبيو يهنئ الاردن بعيد الاستقلال و ممتنون لشراكتنا مع الأردن بومبيو يهنئ الاردن بعيد الاستقلال و ممتنون لشراكتنا مع الأردن

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو : "نحن ممتنون لشراكتنا مع الأردن وتأثيرها في المنطقة".
واضاف بومبيو: إن عيد استقلال الأردن هو فرصة للتأمل في الصداقة العميقة بين الأردن والولايات المتحدة.

واشار في بيان صحفي صدر الأحد: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية، أود أن أهنئكم وأهنئ الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال".

و نوه بومبيو: "خلال فترة شراكتنا الطويلة، تعاونا في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات معاً، وآخرها جائحة الكوفيد-19. لقد عملنا معاً على تحسين جودة الحياة للشعب الأردني، وبنينا على عقود من استثمارات الشعب الأميركي في توفير مياه الشرب النظيفة، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفير مرافق تعليمية وصحية حديثة للمجتمعات في جميع أنحاء المملكة".

وتابع : "لقد أنقذنا معاً أرواحاً من آفة الإرهاب، وتناولنا احتياجات اللاجئين الفارين من الصراع، وشجعنا شرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً".

وختم بومبيو: "تهنئكم الولايات المتحدة بمناسبة عيد الإستقلال الأردني وتنقل أفضل تمنياتنا للسلام والازدهار والصحة الجيدة للشعب الأردني في العام المقبل".

جي بي سي نيوز

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