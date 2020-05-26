ألكمار يطالب "يويفا" بإلغاء قرار منح أياكس بطاقة التأهل لدوري الأبطال

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طلب ألكمار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلغاء قرار الاتحاد الهولندي بمنح أياكس أمستردام بطاقة التأهل المباشر الوحيدة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويقول ألكمار، إنه كان يستحق صدارة الدوري الهولندي نظرا لأنه فاز على أياكس ذهابا وإيابا هذا الموسم.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن ألكمار قوله في خطاب للاتحاد الأوروبي "فارق الأهداف ليس موضوعيا".

وقبل إلغاء الموسم في هولندا بعد تعليق المنافسات جراء جائحة كورونا في مارس الماضي، كان أياكس يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن ألكمار.

وقرر الاتحاد الهولندي منح أياكس بطاقة التأهل المباشر لدوري الأبطال، والتي تكون مضمونة تقليديا لبطل الدوري الهولندي بينما سيحاول ألكمار التأهل من خلال الأدوار التمهيدية.

وكانت هولندا بين عدد قليل من الدول الأوروبية التي تقرر إلغاء الموسم بعد تطبيق إجراءات العزل العام بسبب الوباء.

وقرر الاتحاد الهولندي عدم منح لقب الدوري لأي فريق بعدما انتهى الموسم قبل الأوان، كما لم يهبط أي فريق من دوري الأضواء إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر: رويترز