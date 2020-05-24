العائلة الهاشمية تهنئ الاردنيين بعيد الفطر السعيد

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المدينة نيوز : - هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الاردنيين والاردنيات بحلول عيد الفطر السعيد.

وقال جلالته في تغريدة على تويتر مساء اليوم السبت ، "أهنئ الاردنيين والاردنيات جمعياً بحلول عيد الفطر السعيد .. نحمد الله على نعمة الصحة والعافية.. كل عام وانتم بخير وتقبل الله الطاعات".

وقالت الملكة عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر : عيد عامر بالمحبة والخير والطمأنينة لنا جميعا، وكل عام وأنتم بخير .

ونشر ولي العهد عبر صفحته الخاصة على موقع انستقرام صورة بمناسبة العيد وكتب عليها : كلّ عام وأنتم بألف خير وسلامة، ونسأل الله أن يعيد على أمّتنا هذه المناسبة المباركة بالصحة والعافية".